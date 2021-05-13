Intel, GTA 5'e Gerçek Hayat Görünümü Kazandırdı! (Video)

GTA 5 gerçek hayat ile kıyaslanabilecek sayılı video oyunlarından bir tanesi olarak biliniyor. Oyunun grafikleri başta olmak üzere dışarıdaki dünya ile benzer birçok nokta var ve bütün bunlar oyunu daha gerçekçi hale getiriyor.

Peki, GTA V'in ileri seviyede gerçeklik sunduğunu söylemek mümkün mü? Bu, Intel'ın makine öğrenimini kullanarak video oyununu başka bir boyuta taşıyana kadar mümkün değildi fakat aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere video oyunu, Intel sayesinde ileri seviyede bir gerçeklik sunuyor.

Video oyunlarının geliştirme aşamasında kullanılan teknolojiler her ne kadar gelişse de günümüzün grafiksel olarak en çarpıcı video oyunları dahi gerçeği en az seviyede yansıtıyor. Intel'in yeni videosu ise birçok oyuncu tarafından tüyler ürpertici olarak yorumlandı.

GTA 5 Gerçek Hayatta Nasıl Görünüyor?

Grand Theft Auto 5'in en etkileyici yönlerinden biri, video oyununun San Andreas'ının gerçek hayattaki Los Angeles ile inanılmaz benzerlik taşımasıdır ancak Intel Labs'in "Enhancing Photorealism Enhancement" isimli yeni bir makine öğrenimi projesi, gerçekliği rahatsız edici bir şekilde gözünüzün önüne getiriyor.

Videoda yer alan ögeler o kadar gerçekçi duruyor ki gerçek dünyada arabanızın lekeli ön camından çektiğiniz bir fotoğrafa benzer bir fotoğraf elde etmenizi sağlayabilecek bir görünüm sunuluyor. Projenin ne kadar çağ açıcı olduğunu görmek için videoyu izlemeniz ve çevredeki ayrıntılara dikkatlice bakmanız gerekiyor. Görüntüyü izlediğinizde görebileceğiniz gibi hafiften solgun bir havaya, daha ayrıntılı kaldırımlara ve arabaların daha başarılı bir şekilde nasıl gözler önüne serildiğine yer veriliyor.

Intel araştırmacıları, makine öğrenimi projesi hakkında daha çok bilgi isteyen kişilere video haricinde daha ayrıntılı bir açıklama da sunuyor. Proje genel olarak Google Haritalar'ın "Sokak Görünümü" özelliğinin daha etkileşimli versiyonunun nasıl olabileceğine dair insanları fikir sahibi yapıyor. Oyun tam olarak gerçek bir oyuna dönüşmüyor fakat gerçekmiş gibi göstermekte oldukça başarılı olduğunu itiraf etmek gerekiyor.

Oyunun gerçek hayatta nasıl görüneceğine dair bilgi sahibi olmak her ne kadar sevindirici olsa da Intel'in söz konusu projesinin video oyunu geliştiricilerinin tek hedefi olmamasında fayda var. Doğrusunu söylemek gerekirse bu gerçeklik biraz ürkütücü görünüyor. Öte yandan Intel'in bu projesi aynı zamanda yazılım tarafında birtakım gelişmeler olacağının bir göstergesi olabilir ve ilerleyen yıllarda videodaki deneyime yakın bir deneyim elde edebiliriz.