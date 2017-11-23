Intel, Güvenlik Açığı Bulunan İşlemcilerinin Listesini Yayınladı

ABD merkezli donanım devi Intel, yayınladığı güvenlik bülteninde, işlemcilerinde bulunan açıkları itiraf etti. Söz konusu açıklar o kadar ciddi ki hackerlar işlemcilerdeki arka kapıları kullanarak sistemimizi ele geçirebilir.

İşlemci denince akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan Intel, ürün yazılımlarında bulunan açıkları herkesle paylaştı. United States Computer Emergency Readiness Team'in (US-CERT) paylaştığı rapor; Yönetim Motoru, Sunucu Platform Hizmetleri ve Güvenilir Yürütme Motoru ürün yazılımındaki güvenlik açıklarını içeriyor.

Bu güvenlik açığı, uzaktan erişim esnasında bir hackerın şifreye gerek duymadan bilgisayarlara girmesine imkan tanıyabiliyor. Intel işlemcilerin büyük bir kısmını içine aldığı güvenlik açığı, milyonlarca kişiyi etkileyebilir ve hatta bu işlemcileri kullanan şirketler de etkilenebilir.

Hemen hemen her yeni Intel yongası bu güvenlik açıklarından etkilenmiş vaziyette. Güvenlik açığı bulunan işlemcilerin arasında Skylabe, Kaby Lake ve Kaby Lake R; ayrıca Xeon E3-1200 v5 ve v6, Xeon Scalable ailes ve Xeon W ailesi bulunuyor.

Bununla birlikte Trusted Execution Engine sürüm 3.0.x.x, Sunucu Platform Hizmeti için listelenen güvenlik açıklarına benzer açıklara sahip.

Intel tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu Intel ürünlerini içeren bilgisayarları veya aygıtları kullanan işletmeler, sistem yöneticileri ve sistem sahipleri, sistemlerindeki güncellemeler için kendi ekipman üreticilerine veya satıcılarına danışmalı ve yayınlanan güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede uygulamalı."

Son olarak, Intel'in sunduğu Detection Tool ile bilgisayarınızın bu sorunlardan etkilenip etkilenmediğini tespit edebilirsiniz.