Trump'ın Son Hamlesi: Intel Huawei'ye Satış Yapamayacak

ABD Başkanı Trump'ın giderayak aldığı son karara göre Intel Huawei'ye satış yapamayacak. Geçtiğimiz yıl boyunca ABD'li şirketlerin Huawei ile olan bağlantılarını kesmek için pek çok lisans iptali imzalayan Başkan Trump, Intel gibi üreticilerin Huawei'ye tedarik sağlamasını engelliyor.

Trump yönetimi, Huawei'nin ABD merkezli şirketlerle anlaşma yapmasını daha da zorlaştıracak katı politikaları yürürlüğe koyuyor.

Reuters'e göre ABD Başkanı Trump ve yönetimi, yonga üreticisi Intel de dahil olmak üzere ABD'li tedarikçileri Huawei'den uzaklaştırmak istiyor. Huawei ile satış yapmak için belirlenen lisansları iptal ettiği söyleyen Trump yönetiminin ayrıca Çinli şirkete tedarik sağlamak isteyen onlarca başvuruyu reddettiği belirtiliyor.

2019'da ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi ve yan kuruluşlarını "Varlık Listesi"ne alarak birçok ABD şirketinin Çinli şirketle iş yapmasını engelledi. Bu karardan etkilenen şirketlerden biri yonga üreticisi Intel'di, ancak Eylül ayı sonunda bazı ürünleri Huawei'ye tedarik etmesi için ek lisans verilmişti. Trump'ın yeni kararıyla birlikte bu lisans da iptal edilmiş oldu.

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Intel'in Huawei'ye satış yapması bir kez daha engellendi

ABD yasaklarına rağmen hala Huawei dizüstü bilgisayar üretiyor. Bu nedenle son kısıtlama, şirketin seri üretim kapasitesine potansiyel olarak zarar verebilir. Trump yönetiminin daha önce getirdiği kısıtlamalar Huawei üretimlerini zaten zorlaştırıyordu. En son gelişme, Huawei'nin geleceğini her zamankinden daha belirsiz hale getiriyor.

Daha önceki kısıtlamaların çoğu içlerinde Intel'in de olduğu Huawei tedarikçilerini engellemiş ve şirketin ARM tabanlı SoC tasarımlarını TSMC gibi sözleşmeli yonga üreticileri tarafından imal edilmesini zorlaştırmıştı. Bu, Huawei Mate 40 serisinde bulunan Kirin 9000'in şirket tarafından tasarlanan son Kirin çipi olduğu anlamına geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei’yi başka şekillerde de hedef aldı. Huawei’nin finans müdürü Meng Wanzhou, Aralık 2018′de ABD emriyle Kanada’da tutuklandı.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Huawei, ABD merkezli şirketlere olan bağımlılığını azaltmak için adımlar attı. Kasım ayında şirket, Huawei Consumer Business Group altında bir akıllı telefon markası olan Honor'u 30'dan fazla temsilci ve bayiden oluşan bir konsorsiyuma sattığını duyurdu.

Tüm bu belirsizliklere rağmen ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ise nasıl bir politika izleyeceği henüz bilinmiyor. Trump başkanlık koltuğunu bıraktığında, bunun ve diğer kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı hala belirsizliğini koruyor.