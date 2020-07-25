Intel'in Yeni Nesil 7nm Yongaları Biraz Bekletecek: Tarih Verildi!

Dünyanın en büyük işlemci şirketlerinden birisi olarak bilinen Intel'in yeni nesil 7nm yongaları için bazı sorunlarla karşılaştığı ifade edildi. Bu sorunları teknik ve finansal olmak üzere ikiye ayırmak mümkün.

Öncelikle salgın sürecinin bu şirkete nasıl bir etki yarattığına iyice bakmak gerekiyor. Firma özellikle bu salgın sürecinden en karlı çıkan şirketler içerisinde yer alıyor. Bu nedenle finansal açıdan aslında hiçbir sorun yaşamamaları gerekiyordu. Ancak işler tahmin edilmediği gibi gitti.

Intel'in yeni nesil 7nm yongaları

Intel'in Dizüstü Bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar için işlemcileri yapan Müşteri Bilgi İşlem Grubu, yıllık %7 artışla 9.50 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu durum aslında firmanın finansal açıdan sorun yaşamaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Üstelik Intel'in ikinci çeyrek geliri de 19,7 milyar doları geçerek; önceki yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Büyük oranda Intel'in veri merkezi ve bellek çözümleri bölümlerindeki önemli büyüme buna yol açtı. Yani yonga setleri ile ilgili bir durum değil. Şirket bünyesinde yer alan bu departmanın finansal açıdan kendisini çevirmesi bile zor görünüyor.

Intel’in bu yeni yongaları ile ilgili teknik detaylara bakarsak, henüz hazır olmadıklarını genel olarak söyleyebiliriz. Bununla birlikte; 7nm yongalara ulaşmanın gecikmesi şirket için baş döndürücü bir sorundur. Intel'in 14nm mimarisini gelecek nesiller için genişletme stratejisini ele alırsak, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla 10nm ürün görebiliriz demek mümkün. Ayrıca şirketin “10th Gen Ice Lake” isimli bir projesi de devam ediyor. Son olarak, Intel tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 tarihinin 7 nm yongaları için verildiğini de hatırlatalım.