Intel’in Core i9-9900K İşlemcisi 5 GHz Hızına Erişebilecek

Intel’in heyecanla beklenen dokuzuncu nesil Coffee Lake Refresh işlemcileriyle ilgili yeni sızıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Coolaler'den gelen sızıntıya göre Intel Core i9-9900K işlemcisi 5 GHz hızına çıkabilecek.

Sızıntıya göre, Intel’in i9-9900K ve i7-9700K işlemcilerinin her ikisi de 8 çekirdekten oluşacak. i9-9900K, tüm çekirdekleriyle birlikte 4,7 GHz hızına ulaşabilirken, iki çekirdeğinin overclock (hız aşırtma) yapılması ile 5 GHz hızına ulaşabilecek. Intel'in K serisi işlemcilerinin, overclock edilebilen kilitsiz sürümler olduğu belirtiliyor.

i7-9700K ise tüm çekirdekleriyle birlikte 4,6 GHz hızına ulaşabilirken, çift çekirdeğinin overclock yapılmasıyla 4,8 GHz hızına, tek çekirdeğinin hız aşırtma yapılmasıyla da 4.9 GHz hızına ulaşabilecek. Bu işlemcinin i9-9900K’dan farkı ise Hyperthreading özelliğini desteklemiyor olması.

Hyperthreading teknolojisi, örneğin 4 çekirdekli bir işlemcide 8 thread (işletim sistemi tarafından çalıştırılabilecek en küçük birim) olmasını sağlıyor. Yani 4 çekirdekli ve 4 thread’lı bir işlemci aynı anda 4 işlem yapabilirken, 4 çekirdek ve 8 thread’lı bir işlemci aynı anda 8 işlem yapabiliyor. Thread teknolojisi sayesinde, örneğin 4 çekirdekli bir işlemci dolaylı yoldan 8 çekirdekli bir işlemci gibi görev yapabiliyor.

Dört çekirdeğiyle birlikte i7-9700K işlemcisi 4,7 GHz hızına çıkabilirken, i9-9900K işlemcisi de 4.8 GHz hızına çıkabiliyor ki bu hızlar dört çekirdek söz konusu olduğunda çoğu yazılım için en yaygın, en popüler optimizasyonlardan birisi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Hyperthreading teknolojisine ihtiyaç duymayan uygulamalar söz konusu olduğunda, i7-9700K ile i9-9900K işlemcileri arasında çok büyük bir fark bulunmuyor.

Sızıntıda işlemcilerin piyasaya çıkış tarihleriyle ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.