Intel'in Elde Ettiği Kâr Giderek Düşüyor!

Dünyanın en büyük yazılım ve donanım şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Intel, pek iyi haberler almıyor. Şirketin 2019 yılı ikinci çeyrek raporları açıklandı ve ortaya çıkan tablo hiç kimseyi memnun etmedi. İşte Intel ile ilgili pek parlak olmayan haberimizin detayları.

2019 mali yılının ikinci çeyrek gelirlerini açıklayan Intel, bir önceki yıla göre %3 oranında düşüş yaşadı. Şirketin brüt kar oranı ise %3 artış gösterdi. İşletme kârı %12’lik bir düşüş yaşadı ve 4,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

Intel'in bazı birimlerinde kar artışı yaşandı

Şirketin veri merkezi grubu, kar oranlarının en fazla düştüğü bölümlerden bir tanesi oldu. Buradaki düşüş genel bir kâr düşüşünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Intel Veri Merkezi'nde %10 gibi bir düşüş yaşanırken, başka bazı birimlerde yükseliş gerçekleşti. Örneğin son dönemlerin oldukça popüler alanlarından bir tanesi olan nesnelerin interneti, Intel için yüksek kar getirenler içerisinde yer aldı. İkinci çeyrek geliri 986 milyon dolara yükselen bu bölüm, 1 milyar dolar sınırını aşmak üzere.

Intel ile ilgili tablo biraz kötü gibi görünse dahi, şirket muhtemelen yakın bir zamanda buna çözüm bulacaktır. Peki sizce de Intel bu küçük sorunları aşabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.