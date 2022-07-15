Intel İşlemcilere Zam Geliyor

Intel, işlemcilerinin ve çiplerinin fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. Nikkei, yonga üreticisinin bu yıl içinde amiral gemisi işlemcilerinde ve çok çeşitli diğer çiplerinde fiyatları artıracağını bildirdi. Intel, fiyat artışları konusunda müşterilerini daha önce bilgilendirmişti ve tatil döneminde muhtemelen daha fazla PC ve dizüstü bilgisayar fiyatlarında artışla karşılaşacağız.

Nikkei, fiyatlandırmanın kesinleşmediğini ancak büyük olasılıkla %20 artış geleceğini bildirdi. Intel, bu yılın başlarında devam eden enflasyon ve artan malzeme, nakliye ve işçilik maliyetleri nedeniyle belirli çipler için fiyat artışlarını düşündüğü konusunda uyarmıştı. Bir Intel sözcüsü Nikkei'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk çeyrek kazanç çağrısında Intel, enflasyonist baskılar nedeniyle işinin belirli bölümlerinde fiyatlandırmayı artıracağını belirtti. Şirket, bu değişiklikler hakkında müşterileri bilgilendirmeye başladı."

Küresel PC Pazarı Dokuz Yılın En Keskin Düşüşünü Yaşıyor

Fiyat artışları, tam da enflasyonun ortalama bilgisayar satış fiyatlarını etkilediği dönemde gelecek. Gartner bu hafta dünya çapındaki PC sevkiyatlarının bu çeyrekte yaklaşık %13 düştüğünü açıkladı. Gartner bir basın açıklamasında "Bu, tüm bölgesel pazarları etkileyen jeopolitik, ekonomik ve tedarik zinciri zorluklarının yol açtığı küresel PC pazarı için dokuz yılın en keskin düşüşü." dedi.

Intel tarafında işlemci fiyatlarında artış yaklaşırken ekran kartı tarafında ise tam tersi oluyor. Büyük ekran kartı sıkıntısı, kısmen devam eden kripto çöküşü sayesinde geçen ay sona erdi. Kripto madencileri, piyasayı artık kârlı olmayan kartlarla dolduruyor ve bu, yeni ekran kartlarının raflarda daha kolay bulunabileceği anlamına geliyor.

Yeni bir bilgisayar toplamayı düşünüyorsanız hâlihazırda henüz zamlanmamış Intel işlemciler ve fiyatları düşen, stokları artan ekran kartlarıyla birlikte şu anda tam zamanı gibi görünüyor.