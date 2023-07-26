Intel İşlemcilere Dev Zamlar Yolda!

Teknoloji devi Intel'in, gelirlerini artırmayı amaçlayan daha büyük bir yeniden yapılandırma planının parçası olarak işlemcilerinin fiyatlarını artırmayı düşündüğü bildiriliyor.

PCGamesHardware ve "Pockerclock" tarafından ortaya atılan bu iddia, fiyat artışından bahsedilen bir belgeyi gördüklerini iddia eden iki tedarikçi tarafından da doğrulandı.

Fiyat artışı gerçekleşirse Intel'in Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh ve "Core Ultra" markası altında yaklaşan Meteor Lake serisi de dâhil olmak üzere birçok işlemci serisi bu durumdan etkilenecek.

Intel'in İşlemcilere Yapacağı Zamların Nedeni Ne?

Bu Intel'in yakın süreçteki ilk fiyat artışı değil, öyle ki şirket geçen yıl da fiyatları %20'ye varan oranlarda artırmıştı. Bu fiyat artışlarının kesin nedenleri henüz resmî olarak açıklanmadı ancak Intel'in yeni üretim tesislerine yaptığı yatırımlarla ilgili olduğu düşünülüyor.

Fiyat artışları kesinleşirse yakın süreçte hem Intel cephesinden hem de sektörün önde gelen isimlerinden daha net detaylar alacağımız aşikâr.

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