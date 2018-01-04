Intel, İşlemcilerinde Keşfedilen Güvenlik Açığı İçin Resmi Açıklama Yaptı

Hatırlayacağınız üzere dün sizlerle Intel tarafından üretilen işlemci modellerinde çok kritik bir güvenlik açığı keşfedildiğini ve bu güvenlik açığını kapatmanın küçük bir işlem olmayacağını, işletim sistemlerinin de kapsamlı güncellemeler alması gerektiğini paylaşmıştık.

Keşfedilen güvenlik açığının kapatılmasının sonucunda ise Intel işlemcilerin %30'a varan oranlarda performans kaybı yaşayabileceği belirtiliyordu. Bu oran, işlemci modelinin eski olup olmadığına, yürütülen işlemin niteliğine göre değişebilecekti. The Register durum ile ilgili ayrıntılı bir rapor sunmuştu. Güvenlik açığı nedeniyle bellekte saklanan şifreler gibi hassas bilgilere erişilebileceği ifade edilmekteydi.

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Intel resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Intel'in açıklamasında bu durumun bir hata olmadığı ve işlemcilerinin olması gerektiği gibi çalıştığı belirtiliyor. Güvenlik ihlallerinin bir hata veya açık nedeniyle gerçekleşmediği, ihlallerin Intel tarafından üretilmiş işlemcilere özel olmadığı da açıklamalar arasında yer alıyor. Intel, açıklamasının devamında standart bir bilgisayar kullanıcısının gözle görülür bir performans kaybı yaşamayacağını dile getirmekte. Bu performans kaybının iş yükü yoğun olan işlemlerde daha belirgin olacağı söyleniyor, yani sunucular tarafından yürütülen işlemler, kişisel bilgisayarlar üzerinde yürütülen işlemlere göre daha çok etkilenecek.

Intel, ortaya çıkan güvenlik açığının giderilmesi için AMD, ARM ve sektörde öncü diğer firmalarla çalışmakta olduğunu, gerekli yazılım ve firmware güncellemelerinin hazırlanarak açığın kapatılacağını iddia ediyor. Durum ile ilgili detaylı bir açıklamanın ise önümüzdeki hafta yapılacağı söylenmekte.

Intel'in açıklamalarını özetlemek gerekirse; ortada önemli bir güvenlik açığı var; fakat bu güvenlik açığı Intel işlemcilere özel değil. Standart kullanıcılar ciddi bir performans kaybı yaşamayacak, gerekli güncellemeler kısa süre içerisinde yayınlanacak.

Söz konusu güvenlik açığı kişisel bilgisayarınızda sizi etkilemese bile, bulut sistem üzerinde depolanan şifrelerinizin ele geçirilmesine sebep verebilir. Online servislerde kullandığınız hesapların şifrelerinin hackerlar tarafından ele geçirilmesi mümkün. Yani güncellemelerin kısa süre içinde yayınlanması hayati önem taşıyor. Donanımlarınızın ve işletim sistemlerinizin yazılım güncellemelerini takip ederek en kısa süre içerisinde güncelleştirme işlemini gerçekleştirmeye özen göstermenizi tavsiye ediyoruz.