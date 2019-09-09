Intel İtiraf Etti: Pazar Payımızı Kaybediyoruz

Son zamanlarda attığı adımlarla oldukça ses getiren AMD, görünüşe göre rakibini zor durumda bırakıyor. Intel yetkilileri, bazı segmentlerde ve ürünlerde pazar payı kaybı yaşadıklarını itiraf etti.

Adeta ikinci baharını yaşayan AMD, uygun fiyatlı ve performanslı serileri ile Intel'i oldukça zorluyor. İşlemci tarafında uzun yıllardır rekabet içinde olan markaların pazar payları da değişmeye başlıyor. Citi 2019 Küresel Teknoloji Konferansı'nda konuşan Jason Grebe, son altı ila on iki ayda bazı tedarik değişimleri yaşadıklarını belirtti.

Bilgisayar tarafında son zamanlarda bazı tedarik değişimleri yaşadıklarını belirten Grebe, özellikle düşük segment ürünlerden uzaklaşmak zorunda kaldıklarını belirtti. Grebe direkt olarak AMD'e karşı kaybettiklerini söylememiş olsa da, Intel'in uygun fiyatlı bilgisayar tarafında pazar payını kaybettiğini ve AMD'nin güçlendiğini ima etmiş oldu.

Özellikle Ryzen 3000 serisi işlemciler ve AMD destekli dizüstü bilgisayarların artmasıyla büyük bir başarı yakalayan şirket, Intel'i önemli bir yerden sıkıştırmayı başarıyor gibi gözüküyor.