Intel Korkunç Bir Canavar Üretiyor: 5,0 GHz Hıza Sahip Core i9

Uzun bir süredir beklenen internet canavar işlemcisi ve 5.0 GHz hıza sahip Core i9-9900KS sonunda duyuruldu. Computex Kickoff etkinliğinde duyurulan bu yeni işlemci heyecan yarattı.

8 çekirdek ve 16 iş parçacığı bulunan yeni modelin birbirinden farklı detayları geldi. Bu yeni ürünün temel frekansı 4 GHz olacak ve Maksimum Turbo Frekansa ayarladığınızda 5’e kadar yükselebilecek. Daha önceki model, bunun bir birim altında çalışıyordu.

Intel Core i9-9900KS performansı

Dünya genelinde AMD ile uzun bir süredir rekabet içerisinde olan Intel , sürekli olarak yeni ürünler çıkarmak zorunda. Bu yıl çıkan 10nm Ice Lake mimarisine sahip işlemciler, dahili Gen11 grafik işlem birimi ile gelecek. Böylece Intel, rakiplerine fark atmaya çalışacak.

Yukarıda yer alan fotoğrafta da göreceğiniz üzere, i9-9900K Gen9 ve Gen11 arasında önemli bir fark bulunuyor.

Bilgisayar üzerinden sıklıkla oyun oynayan kişiler için bu son işlemcilerin fazlasıyla yeterli olacağını söyleyebiliriz. Oyun performansında ve hız konusunda Intel’in bu yeni modeline güvenebilirsiniz.

Intel'in bu yeni korkunç modeli hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.