Intel'in Kurucu Ortağı Gordon Moore Hayatını Kaybetti

Intel'in kurucularından ve Silikon Vadisi devlerinden Gordon Moore, şirket tarafından yapılan basın açıklamasına göre bugün 94 yaşında hayatını kaybetti.

Moore, aralarında AMD'nin de bulunduğu birçok Silikon Vadisi şirketi için kuluçka merkezi hâline gelen Fairchild Semiconductor'ı kuran "hain sekizlinin" bir parçasıydı. Moore ve sekizlinin diğer bir üyesi olan Robert Noyce, 1968 yılında orijinal adı Integrated Electronics olan Intel'i kurmaya devam etti. Sonunda 1979'da şirketin başkanı ve CEO'su oldu ve sekiz yıl boyunca CEO olarak görev yaptı.

Modern Çağın En Büyük Bilim İnsanlarından: Gordon Moore

Moore'un modern bilgi işlem cihazlarına güç veren teknolojinin geliştirilmesinde büyük bir rol oynadığı açık olsa da pek çok kişi onun adını 1965 yılında işlemcilerin transistör sayısının her yıl kabaca iki katına çıkacağına dair öngörüsü olan "Moore Yasası" ile duydu. (On yıl sonra tahminini her iki yılda bir iki katına çıkacak şekilde değiştirdi.) Artık durum böyle olmasa da bu fikir şaşırtıcı derecede uzun bir süre geçerliliğini korudu.

Intel'e göre Moore'un son zamanlardaki uğraşları hayırseverlik üzerineydi ve vakfın sayfasındaki kurucuların açıklamasına göre eşiyle birlikte "çevre koruma, bilimsel araştırma, yüksek öğrenim ve San Francisco Körfez Bölgesi" ile ilgili sorunlar üzerinde çalıştı.

Geçen yıl Intel, Oregon'daki yeni tesisine onun adını vermişti ve tesis 11 Nisan 2022'de büyük açılışını yapmıştı.