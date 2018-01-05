Intel, Meltdown ve Spectre İçin Güncelleme Yayınladı

Meltdown ve Spectre adlı güvenlik açıkları son 24 saatte teknoloji dünyasının en çok dikkatini çeken olay oldu. Bu durumun sebebi ise Meltdown ve Spectre'nin sıradan bir güvenlik açığı olmamaları, bu açıklar hem masaüstü sistemlerde ve sunucularda kullanılan işlemcileri, hem de iPhone gibi mobil cihazları etkiliyor, ve açıklardan etkilenen cihazlardaki şifreler kolayca izlenip çalınabiliyor.

Meltdown ve Spectre'nin ilk aşamada sadece Intel işlemcileri kapsadığı iddia edilmişti; fakat sonradan bu açıkların AMD ve ARM tarafından üretilen işlemcilerde de etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Donanım ve yazılım üreticileri bu açıklar nedeniyle olağanüstü hal durumuna geçerek güvenlik güncellemeleri yayınlayacaklarını duyurmuşlardı. İlk davranan ise Intel oldu.

Meltdown ve Spectre açıkları duyurulduğunda bu açıkları kapatmanın işlemcilerde %30'a varan performans düşüşüne sebep olabileceği söyleniyordu. Intel, yaptığı resmi açıklamada durumun böyle olmadığını, performans düşüşünün iş yüküne göre değişebileceğini, standart kullanıcıların gözle görülür bir değişiklik hissetmeyeceğini dile getirmişti.

Intel, gerekli güncellemeleri yaptığını ve donanım üreticileri tarafından paylaşılacak güncellemeler ile kullanıcıların bu güncellemelerden faydalanabileceğini duyurdu. Ayrıca Microsoft gibi yazılım firmaları da işletim sistemlerinde Intel'in yaptığı güncellemeleri içeren yeni güncellemeler yayınlayacak. Kullanıcıların en kısa süre içerisinde bu güncellemeleri indirip yüklemeleri öneriliyor. Intel, yayınlanan güncellemelerin son 5 yılda piyasaya sürülmüş Intel işlemcileri yamaladığını, önümüzdeki haftanın sonuna kadar, bütün Intel işlemcilerin %90'ı için güncelleme yayınlanacağını da ifade ediyor.