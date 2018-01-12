Intel, Meltdown ve Spectre Yamalarının Oyun Performansını Ne Kadar Düşürdüğünü Açıkladı

Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarının sebep olduğu tehlike geçtiğimiz hafta duyurulduktan sonra hem donanım, hem de yazılım dünyasında taşlar yerinden oynamıştı.

Bu açıklar bilgisayarınızın belleğine yazılan şifre gibi verilerin kolayca ele geçirilmesini sağlıyorlardı ve Meltdown ve Spectre açıkları kolayca kapatılamıyorlardı. Donanımsal bir açıktan yararlanan Meltdown ve Spectre'yi kapatabilmek için işletim sistemi güncellemelerine, donanımsal mikro kod güncellemelerine, internet tarayıcısı gibi yazılımların güncellemelerine ihtiyaç duyuluyordu. Meltdown ve Spectre'nin sebep olduğu güvenlik tehdidi kadar bu açıkların kapatılmasının ortaya çıkaracağı performans kaybı da dikkat çekmekteydi. İlk aşamada Intel işlemcilere sahip sistemlerde %30'a varan düşüşlerin yaşanacağı iddia edilmişti. Intel ise bu duruma açıklık kavuşturmak için kendi benchmark sonuçlarını paylaşıyor.

Intel, yapılan işlemin türüne bağlı olarak performans düşüş oranının değişebileceğini açıklamıştı. İşlemciyi yoğun olarak kullanan işlemlerde performans farkı daha belirgin olacaktı; fakat oyunlar gibi grafik işlemciye yüklenen işlemlerde hissedilir bir fark görmeyebilecektik. Intel ilk aşamada işlemciyi yoğun işlemlerde durumun ne olduğunu benchmark sonuçlarıyla açıklamıştı, bu sonuçlara yer veren haberimize bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. Şimdi de Intel, grafik işlemcinin yoğun olarak kullandığı işlemlere örnek teşkil eden grafik benchmark sonuçlarını paylaştı. Bu benchmarklar bize oyun performansı hakkında da fikir vermeleri açısından önem taşıyor:

Bu testlerde yer alan 3DMark benchmarklarını dikkate alırsak, oyun performansı hakkında fikir elde edebiliriz. 3DMark benchmarkları genel olarak ekran kartını tam yükle çalıştırmak ve yormak üzere tasarlanmış testler. Oyunlarda da çoğunlukla ekran kartımızın üzerine yüksek yük biniyor. Bu yük zaman zaman düşebilse de civcivli sahnelerde ve geniş alanların görüntülendiği sahnelerde genel olarak sistemimizin suyu sıkılıyor. 3DMark benchmarkları da bu tür sahnelere benzer yapıdalar.

3DMark sonuçlarına baktığımızda i7 8700K işlemcide fizik hesaplamalarında sadece %1 düşüş olduğunu görmekteyiz. 8. nesil i7 8650U mobil işlemcide ise en yüksek düşüş %2 oranında. İlginç bir şekilde, bir önceki nesil i7 7920 HQ işlemcide düşüş yaşanmıyor ve performans aynı kalıyor. Testin en sürpriz sonuçları ise 6. nesil i7 6700K işlemcide karşımıza çıkmakta. Windows 10 ve SSD'ye sahip sistemde 3DMark sonuçlarında %1 oranında artış görülmekte. Sadece fizik hesaplamalarında %1 oranında performans kaybı görülüyor. Windows 7 ve SSD'ye sahip sistemde performans aynı kalırken fizik hesaplamalarında %3'lük düşüş yaşanıyor. Windows 7 ve standart sabit disk kullanan sistemde performans aynı kalıyor, fizik hesaplamalarında %1 kayıp yaşanıyor. Genel puan %1 yukarı çıkmış.

Paylaşılan görselde yer alan SYSmark 2014 SE sonuçları ise grafik performansından ziyade işlemci performansı ile ilgili bilgi vermekte. Bu sonuçlar arasındaki tepki verme hızı testinde Windows 10 ve SSD'ye sahip sistemdeki i7 6700K işlemci %21'lik performans kaybı yaşamış. Bu da bütün sonuçlar arasındaki en keskin düşüş.

Sonuçları özetlemek gerekirse, Intel'in daha önceden de belirttiği gibi oyun performansında çok fark edilebilecek bir düşüş gerçekleşmiyor. Tabi testler nispeten yeni işlemciler ve sistemler üzerinde yapılmış. Daha eski işlemcilerde ve sistemlerde daha belirgin düşüşler ortaya çıkabilmesi muhtemel.