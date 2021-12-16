Intel'den Metaverse Açıklaması: Mümkün Görünmüyor

Intel, fiziksel dünyamıza paralel olarak var olan, her zaman bağlantılı bir sanal dünya vaat eden metaverse ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Intel'in Metaverse açıklaması tahmin edeceğiniz üzere pozitif değil.

Çip şirketi soyut olarak meta veri aktarımının olanakları konusunda iyimser olsa da, herhangi bir meta veri aktarımı hırsını gerçekleştirme konusunda önemli bir sorunu gündeme getiriyor: Sanal gerçeklikte dolaşmak için yeterli işlem gücü yok.

Intel'in Hızlandırılmış Bilgi İşlem Sistemleri ve Grafik Grubu Başkanı Raja Koduri'nin blog yazısı, "Metaverse, dünya çapında web ve mobilden sonra bilgi işlemde bir sonraki büyük platform olabilir." diye başlıyor. Ancak Koduri bilgi işlem gücü, depolama ve ağ altyapımızın bu vizyonu etkinleştirmek için yeterli olmadığını söylüyor.

En önemlisi Koduri yakın olduğumuzu bile düşünmüyor. Mevcut toplu bilgi işlem kapasitemize göre 1000 kat daha fazla güç artışı gerektiğini söylüyor.

Intel Metaverse açıklamasında bilgi işlem gücüne dikkat çekti

Koduri'nin yazısında belirttiği gibi, günümüz teknolojisiyle iki kişiyi gerçekten ayrıntılı bir sanal ortama bile koyamıyoruz.

İki kişiyi tamamen sanal bir ortamda birleştirmek için ne gerektiğini düşünün: gerçekçi giyim, saç ve ten tonlarına sahip ikna edici ve ayrıntılı avatarlar. Hepsi gerçek zamanlı olarak işlenir ve gerçek dünyadaki 3D nesneleri, jestleri ve hareketleri yakalayan sensör verilerine, süper yüksek bant genişliklerinde ve son derece düşük gecikmelerde veri aktarımı ve hem gerçek hem de simüle edilmiş unsurları içerebilen kalıcı bir çevre modeline dayanır.

Ayrıca bu sadece iki kişi için bir ölçeklendirme. Yani Ready Player One, Snow Crash veya Matrix tarzı metaverse konseptinin çok daha fazla bilgi işlem altyapısı gerektireceği yüz milyonlarca kullanıcıya kadar ölçeklendirmeyi hesaplamak çok zor.

Elbette Intel'in de daha fazla ve daha iyi bilgisayarlara ve sunuculara ihtiyacımız olduğunu söylemekte haklı bir çıkarı var. Ne de olsa Intel, tüketici cihazları ve veri merkezleri için CPU'lar (ve yakında GPU) üretiyor.

Eğer meta veri deposu -geleceğin en popüler moda kelimesi teknolojisi- bilgi işlem kapasitesinde gerçek anlamda 1.000 kat artışa ihtiyaç duyuyorsa, bu sadece iş için iyidir. Intel'in meta veri deposu özetinde hem istemci bilgi işlem hem de bulut işlemcileri ve grafik ürünlerini açıkça belirtmesi tesadüf değil.