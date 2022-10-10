Intel Önemli Kaynak Kodlarının Çalındığını Açıkladı

Intel, 12. nesil Alder Lake işlemcilerinin BIOS kaynak kodlarının çevrimiçi olarak sızdırıldığını ve kopyalarının 4chan ve Github gibi sitelerde bulunduğunu resmen onayladı.

BIOS (temel giriş/çıkış sistemi), bilgisayarın işletim sistemi ile sabit disk, klavye, fare veya yazıcı gibi donanımlar arasındaki iletişimi yöneten, sistemi önyüklenirken başlatmak için bilgisayarın mikroişlemcisi tarafından kullanılan programdır. Herhangi bir güvenlik açığı açıklanmamasına rağmen bu tür bir sızıntı, Intel'in donanımında yararlanılabilecek hataları potansiyel olarak ortaya çıkarabilir.

Sızıntı Ne Tür Verileri İçeriyor?

Sızıntının, BIOS/UEFI görüntülerini oluşturmak ve optimize etmek için araçlar ve kodlar içeren 6 GB'lık bir dosyadan oluştuğu bildiriliyor ancak donanım devi, Tom's Hardware'e yaptığı açıklamada "bunun bir güvenlik önlemi olarak bilgilerin gizlenmesine dayanmadığı için yeni güvenlik açıklarını ortaya çıkardığına inanmadıklarını" söyledi.

Sızdırılan kodlara bir şekilde eriştiyseniz ve kaynak kodunda bir güvenlik açığı bulduysanız bunu Intel'in Project Circuit Breaker hata ödül programına bildirmekle ilgilenebilirsiniz. Bu program, sorunun ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak hata başına 500 ila 100.000 dolar arasında ödül sağlıyor.

Intel, sızıntının nereden geldiğine dair herhangi bir kanıt sağlamadı ancak üçüncü bir taraf aracılığıyla geldiğini söylüyor.