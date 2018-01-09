Intel, Radeon Grafiklerine Sahip i5 ve i7 Çiplerini Duyurdu

Yıllardır büyük rekabet içerisinde olan Intel ve AMD firmaları, bilgisayar dünyasını geçtiğimiz Kasım ayında şok etmişti. Çünkü bu iki firma dizüstü bilgisayarlar için ortak bir şekilde çipler üreteceklerini açıklamışlardı. Bu çiplerin Intel’in 8. jenerasyon Core serisi işlemcileri (CPU) üzerine AMD’nin Radeon grafik işlemcilerinin (GPU) entegre edilmesiyle geliştirileceği de belirtilmişti.

Şimdi de CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarı kapsamında bu ortaklığın detayları ortaya çıktı. Intel ve AMD ortak olarak Radeon RX Vega M GPU’larına sahip olan Core i5 ve i7 çiplerini resmi olarak duyurdu. Bu çipler CPU ve GPU’larının yanı sıra 4GB’lık HMB2 VRAM’e de tümleşik olarak üretilmişler. Bu da Intel’in açıklamasına göre laptopların iç bileşenlerinde alan kazanımı anlamına geliyor. Böylelikle dizüstü bilgisayarların batarya ömrünün de dolaylı yoldan artırılabileceği belirtiliyor.

Bu yeni çiplerin Intel’in 8. jenerasyon çiplerinden H-Serisine dahil olduğu ve Intel’in dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği en güçlü işlemciler olması hedeflendiği de açıklanıyor. Yani bu çipleri yeni nesil birçok üst seviye oyun ve iş dizüstü bilgisayarlarında göreceğiz.

Intel Core i7 işlemcili ve Nvidia GTX 950M ekran kartlı yaklaşık 3 yıllık bir dizüstü bilgisayarı göz önüne aldığımız zaman; Intel, şimdiki çiplerinin bu sisteme göre yaklaşık 2-3 kat civarı daha yüksek oyun performansı sunacağını belirtiyor. Fakat bu çiplerin henüz hangi laptoplarda kullanılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Bu bilgileri de kısa zaman içerisinde bekliyoruz.