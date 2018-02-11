Intel, Skylake İşlemcileri İçin Spectre Güncellemesini Yayınladı

Son dönemde Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları bir çok şirketin başını ağrıtıyor. Geçtiğimiz haftalarda Microsoft, yayınladığı hatalı Spectre yamasını düzeltmek için acil bir güncelleme yayınlamak zorunda kalmıştı. Intel de daha önce yaptığı güvenlik güncellemeleriyle Spectre ve Meltdown güvenlik açıkları için tam bir çözüm getirememişti. Hatta durum daha da kötüye gitmişti ve PC’lerde yeniden başlama sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorunu ve güvenlik açıklarını gidermek için çabalayan Intel geçtiğimiz günlerde Spectre güvenlik açığı için yeni bir güncelleme yayınladı. Fakat bu güncellemenin sadece Skylake işlemcileri için geçerli olacağı belirtildi.

Intel, Meltdown ve Spectre açıklarına yönelik güncellemesini ilk olarak Ocak ayında yayınlamıştı. Fakat güncelleme, sorunları çözmek bir yana işlemcide daha başka sorunlara da yol açmıştı. Güncelleme nedeniyle pek çok bilgisayarda sistem, rastgele ve peş peşe kendini yeniden başlatıyordu. Intel, ilk açıklamasında yeniden başlatma sorununun sadece Broadwell ve Haswell işlemcilerinde yaşandığını söylemişti fakat firmanın daha sonraki açıklamasında bu sorunun Skylake ve Kabylake işlemcilerinde de tespit edildiği söylendi. Intel, yayınladığı son güncelleme ile birlikte bu durumun tamamen düzeltildiğini açıkladı.

Yayınlanan son güncellemenin olumsuz yanı ise sadece Skylake Core ve Core M işlemcilere yönelik olması. Bu işlemcilere sahip olan kullanıcılar için sorunlar büyük oranda giderilmiş olsa da, diğer Intel kullanıcıları için sorunlar devam ediyor ve kullanıcıların endişeli bekleyişi sürüyor. Şu ana kadar Spectre açığını kullanarak gerçekleştirilen bir saldırı tespit edilmemiş olsa da, her an bu tarz bir saldırının yapılma ihtimali söz konusu.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Intel’in Genel Müdürü Navin Shenoy: “Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki günlerde benzer çözümleri diğer işlemciler için de getirmeyi umuyoruz. Ayrıca yayınladığımız beta mikro kod güncellemeri sayesinde müşterilerimiz ve partnerlerimiz, ürünlerimizi üretmeye başlamadan önce ürünlerimizle ilgili kapsamlı testler yapabiliyorlar.” Shenoy ayrıca, araştırmalara göre güncellemelerin yayınlamasıyla kullanıcıların bu güncellemeleri uygulaması arasında önemli bir gecikme olduğunu ve kullanıcıların bir güncelleme yayınlandığında vakit kaybetmeden sistemlerini güncellemelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.