11. Nesil Intel İşlemcili "Tiger Lake" ASUS Dizüstü Bilgisayarlar Tanıtıldı

Intel’in Tiger Lake işlemcisini duyurmasının ardından Asus, 11. nesil Intel Core işlemcilerle donatılan dizüstü bilgisayar serisini sergiledi.

11. Nesil Intel Tiger Lake İşlemcili ASUS Bilgisayarlar

Seride, dünyanın en ince OLED çevrilebilir dizüstü bilgisayarı ve Intel Evo platform onaylı ilk ASUS dizüstü bilgisayarı olan ZenBook Flip S (UX371) öne çıkıyor. Diğer modeller arasında ScreenPad’li ZenBook 14 (UX435EA/EG), 980 gram ağırlığında ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) ve iş odaklı ExpertBook B9 (B9400) bulunuyor.

ASUS eş-CEO’su Samson Hu, “ASUS, PC tasarımı ve yenilikçilikte liderliğiyle bilinir. ASUS, yıllardır her yeni Intel nesilli yeni PC’leri ilk sunan marka oldu. Bu yılki dizüstü bilgisayar serisi, en son teknolojiyi kullanıcıların parmaklarının ucuna getirerek yeni deneyimler yaratıyor. Kullanıcıları en yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojisi ile güçlendirerek, ASUS inanılmaz yenilikler sunuyor ve kullanıcıların cihazlarıyla iletişim şeklini değiştiriyor.” diyor.

ZenBook Flip, Asus’un Intel’in belirli kriterleri karşılayarak kullanıcı üretkenliğini en üst düzeye çıkaran dizüstü bilgisayarları öne çıkaran yeni Evo platformu altında onaylanan ilk dizüstü bilgisayarı.

Asus ayrıca uzaktan çalışmadaki yükselişi tamamlayan son serisine birkaç yeni özellik katmış. Örneğin, OLED ekranlar göz dostu panel aydınlatması ile çok daha canlı bir ekran sunuyor. Azaltılmış mavi ışık ve kırpışmasız gibi özellikler de uzun süreli kullanımda göz bakımına yardımcı oluyor. Şirket, yeni dizüstü bilgisayarlarında ikinci ekrandan üretkenliğini artırmak için tasarlanmış uygulamalar ve yazılımlar için geliştirilmiş bir portal ile birlikte ScreenPad teknolojisini kullanmaya devam ediyor. Sistem seçeneklerini kontrol etmekten uygulamalarla çoklu göreve kadar şirket bu nispeten yeni teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.

ASUS’un 11. nesil Intel Core işlemciler “Tiger Lake” ile donatılan cihazlarının ne zaman çıkış yapacağı, fiyatlarının ne kadar olacağı açıklanmadı.