Intel, Yaklaşan A750 ve A770 Ekran Kartlarının Özelliklerini Açıkladı

Intel, masaüstü bilgisayarlar için piyasaya çıkacak Arc serisi grafik kartları hakkında yeni ayrıntıları duyurdu. Bunlar, şirketin birkaç aydır sattığı A750 ve A770 modellerini içeriyor.

A750 ve A770, şu anda Arc 5 ve Arc 3'ün üzerinde yer alan amiral gemisi serisi olan Arc 7 serisi grafik kartlarının bir parçası. Daha önce piyasaya sürülen giriş seviyesi A380 ise ikincisinin bir parçası.

A750 ve A770, sırasıyla 28 ve 32 Xe çekirdeğine sahip. Hatırlatma olarak, bir Xe çekirdeği Intel'in AMD'nin hesaplama birimine eş değeri olarak görülebilir ve rasterleştirme görevleri için 16 adet 256-bit XVE vektör motorundan, makine öğrenimi görevleri için 16 adet 1024-bit XMX matris motorundan ve 192MB paylaşımlı L1/SLM önbelliğinden oluşur.

Intel'in Kartları En Geç Ekim'de Piyasaya Sürmesi Bekleniyor

AMD gibi Intel de Xe çekirdeği sayısını ışın izleme birimleriyle eşleştirir ve Xe çekirdeği başına bir ışın izleme birimi bulunur. A750'nin grafik saati 2050MHz iken A770, 2100MHz'e sahip. Intel'in daha önce açıkladığı gibi 'Grafik saati', maksimum saatler değil, oyun sırasında bekleyebileceğiniz tipik saat hızlarının ortalamasıdır.

A750 ve A770 standart olarak 8GB GDDR6 belleğe sahip ancak A770, isteğe bağlı olarak 16GB ile yapılandırılabilir. Intel'in kendi kartı 16GB belleğe sahip olacak.

Intel, bu kartlar için hâlâ herhangi bir fiyatlandırma açıklamadı ancak şirket pazarlamasını hızlandırdığı için lansmanı yakın görünüyor. Bu kartların Eylül sonu, Ekim başı gibi lansmanının gerçekleştirilmesi bekleniyor.