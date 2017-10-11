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Intel Yeni 17-qubit Kuantum İşlemcisini Tanıttı

Intel Quantum İşlemci
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman teknoloji
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İki yıl önce Intel, 50 milyon dolar gibi devasa bir para ödeyerek, QuTech isimli şirketle partnerlik anlaşması imzalamıştı. Kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışmalar yapacaklarını açıklayan iki şirket, geçen iki yılın ardından bugün 17-qubit’lik yeni kuantum işlemcilerini tanıttılar.

Konunun yabancısı olanlar için açıklamak gerekirse; şu an için kullandığımız işlemciler 0 ve 1 olmak üzere iki farklı komutu işleyebiliyorlar. Açık ya da kapalı olarak adlandırabileceğimiz binary sistemde, komutlar ya var ya da yok şeklinde gönderiliyor ve işlemciler de bilgiyi bu şekilde işliyorlar. Kuantum sistemindeyse 0 ve 1’in yanı sıra 01 aynı anda işlemciden geçebiliyor. Yani hem var hem de yok komutu işlemciye gönderilebiliyor ve kuantum tabanlı işlemci de bu işlemi algılayabiliyor. Böylece kuantum işlemciler, normal işlemcilere göre çok daha hızlı veri işleme kapasitesine ulaşabiliyor. Quantum Bit’in açılımı olan qubit ise günümüz işlemcilerindeki çekirdek sayısının kuantum tabanlı işlemcilere uyarlanmış hali olarak gösteriliyor.

Tanıtılan yeni işlemcideyse Intel, 17-qubit’i daha önce yapılanın yüzde 25’i kadar daha küçük bir alanda bir araya getirmeyi başardı. Bir başka gelişmeyse işlemcilerin bulunduğu oda sıcaklığıyla ilgili yaşandı. Intel ve QuTech, 17-qubit’lik işlemciyi 20 millikelvin yani -253 derece (derin uzaydan bile soğuk) sıcaklıkta çalıştırdılar.

Gördüğünüz gibi kuantum işlemci teknolojisi henüz son kullanıcının eline geçmekten çok uzak. Konunun uzmanı olmayanlar için anlaması bir hayli güç olan kuantum işlemci teknolojisi ve Intel’in yeni işlemcisine dair yapılan basın toplantısını da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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ETİKETLER: intel kuantum bilgisayar

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