Intel Yeni Bir Kripto Madenciliği Çipini Piyasaya Sürüyor

Yeni Bonanza çiplerini yakın zamanda duyurmasının ardından Intel, ağ sanallaştırma gibi birçok çeşitli uygulamalarda performansı arttırmanın yanı sıra kripto madenciliği için çok uygun yepyeni bir çip ile geri döndü.

Intel'in üzerinde çalıştığı yeni Agilex M-Serisi FPGA, Intel 7 işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve yeni açıklamalarına göre yüksek performanslı bilgi işlemden, (HPC) depolama ve ağ oluşturmaya kadar birçok çeşitli görevi hızlandırmayı amaçlıyor. Bunun en büyük nedeni bu uygulamaların birçoğunun kapasite, bant genişliği, gecikme ve güç verimliliği dahil olmak üzere bellek üzerinde çok büyük yük taleplerinde bulunması.

Intel Agilex M-Serisi FPGA Özellikleri

Intel Agilex M-Serisi FPGA'lar aynı zamanda HBM DRAM'li endüstrinin en yüksek bellek bant genişliğine sahip FPGA'larıdır. Bununla birlikte bu yeni çip ağ üzerindeki işlemlerde yüksek hızlarda işlem yapabiliyor ve bellek ayırmayı geliştirmek için birkaç yeni işlevsel yenilik ve özellik içermekte. Keza Intel, Agilex M-Serisi FPGA'larının, şu anda AMD'ye ait olan Xilinx Versal FPGA gibi rakip 7nm FPGA'lara kıyasla watt başına iki kat daha fazla performans sağladığını söylüyor.

Intel'in yakında piyasaya sürülecek olan Agilex M-Serisi FPGA'ları, PCI Express Gen5, Compute Express Link, 400G Ethernet ve 116 Gbps'ye kadar çalışmayı destekledikleri için çok büyük veri yüklerini işleyebilecekler. Yeni Agilex M-Serisi FPGA'larının piyasaya sürüleceği döneme yaklaştıkça Intel'den muhtemelen daha fazla detay öğrenebileceğiz.