Intel Onlarca Yıldır Kullandığı Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Intel Logosu

Teknoloji şirketleri arasında her zaman basit ve markayı vurgulayan bir logoyu tercih eden Intel logosunu değiştirdi. 2006'dan beri aynı logoyu kullanan Intel'in yeni logosundaki görünüm hem daha yeni hem de daha tanıdık duruyor.

Intel geçtiğimiz gün yaptığı lansmanda 11. Nesil Tiger Lake işlemcileriyle aynı zamana denk gelecek şekilde yeni marka değerini paylaştı. ABD'li üreticinin 2006'dan beri kullandığı eski logosunda daha yumuşak bir yazı fontu ve basit bir şekil bulunuyordu. Pek çok bilgisayara güç veren bu marka artık yeni bir logoya sahip.

Geçtiğimiz gün duyurulan Intel'in yeni logosu, şirketin 1968'den 2006'ya kadar kullandığı orijinal logosunu hatırlatıyor. Uzun yıllardır kullandığı farklı logolarda hep "Intel" ibaresini ön planda tutan yonga üreticisi, standartlara göre modası geçmiş gibi görünen yeni logosunu aslında düşündüğünüzden daha modern kullanıyor.

Intel 2006 logosu / Intel ilk logosu

Intel yeni logo ile birlikte daha geniş bir mavi renk skalasına yayılıyor ve çoğunlukla mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir yazı tipini vurguluyor gibi görünüyor. 'I' harfinin üstündeki küçük kare nokta da mavi renkli olarak geliştirilmiş ve şirketin işlemcilerini temsil ediyor.

Yeni logo bir yana ABD'li üreticinin artık ürün yelpazesinde 'Intel One' adlı yeni bir yazı tipini kullandığını da göreceksiniz. Böylece yeni dizüstü bilgisayara yapıştırılan "Intel Inside" çıkartmaları da yeni bir görünüme sahip olmuş durumda. Intel yeni logosu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?