Intel, Yeni Nesil İşlemcilerinde Güvenliği Artırıyor

Intel, bu yılın başlarında keşfedilen Meltdown ve Spectre açıklarına karşı güvenlik seviyesini artırıyor. ABD’li şirket, gelecekteki işlemcilerinin söz konusu güvenlik açıklarından etkilenmemeleri için yeni yöntemler bulduğunu açıkladı.

Bu yılın Ocak ayında Google'ın 'Sıfır Projesi'nde çalışan farklı ülkelerden güvenlik uzmanları, Intel, AMD ve ARM gibi önde gelen şirketlerin tasarladığı işlemcilerde saldırganların parolalar ve banka bilgileri gibi hassas verileri elde etmesine yol açabilecek çok ciddi güvenlik açıkları tespit etti.

Bunların arasında en ciddi potansiyele sahip olan açıklar Meltdown ve Spectre olarak biliniyor. Zira her iki güvenlik açığının 1995'ten bu yana üretilen Intel marka işlemcileri etkilediği belirtiliyor. Bu da milyarlarca cihazın saldırı riski taşıdığı anlamına geliyor.

Konuyla ilgili bir süredir çalışmalar yürüten Intel, yeni nesil işlemcilerinin söz konusu tehditlere karşı ek güvenlik yöntemleri ile tasarlanacağını söyledi. Şirket, gelecekte bu tür güvenlik problemleri yaşamamak için "Bölümleme" adı verilen bir yöntem keşfettiğini duyurdu.

Intel CEO'su Brian Krzanich, mevcut ve potansiyel riskleri göz önünde tutarak işlemcilerinin bölümlerini yeniden tasarladıklarını ifade etti. “Bu bölümlemeyi, uygulamalar ve kullanıcı ayrıcalık düzeyleri arasında saldırıları durdurmak için ek" koruyucu duvarlar olarak düşünün” diyen Krzanich, yeni nesil Xeon ve 8. Nesil Core işlemcilerinin 2018’in ikinci yarısında piyasaya süreceklerini söyledi.

Tüm kullanıcıların sistemlerini her zaman güncel tutmaları yönünde çağrı yapan Intel, gelecekte daha fazla mikrokod güncellemesi yayınlayacaklarını bildirdi.