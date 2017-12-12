Intel Yeni Pentium ve Celeron İşlemcilerini Duyurdu

ABD merkezli Intel yeni Celeron ve Pentium Silver serisi işlemcilerini duyurdu. Mobil ve bilgisayar platformu için geliştirilen işlemciler, Gemini Lake mimarisi üzerine kurulu. Bu işlemcilerin eski nesilden gelen Pentium ve Celeron ismini tekrardan yaşatmak için yapıldığını da belirteyim.

Bir süre önce Kaby Lake mimarisi üzerine kurulu Pentium Gold serisini kullanıcılara sunan Intel şimdi de daha düşük seviyede olan yeni yonga setlerini duyurdu. Intel, bilgisayar tarafında Pentium Silver J5005 ve Celeron J4105, J4005'i tanıttı. 4 çekirdekli Pentium J5005 2.8 GHZ saat hızında çalışıyor. Celeron J4105 2.5 GHz frekansında J4005 ise, 2.7 GHz frekans hızına sahip. Ayrıca Pentium'un GPU kısmında Intel UHD Graphic 605, Celeron'da ise UHD Graphic 600 bulunuyor.

Intel mobil pazar için Pentium Silver N5000 ve Celeron N4100, N4000'i duyurdu. 2.7 GHZ hızında çalışan N5000 4 çekirdeğe sahip. N4100 2.4 GHz'ye ve N4000 ise 2.6 GHz'ye kadar frekans hızları sunabiliyorlar. Ayrıca Intel tarafından gelen açıklamada bu işlemcilerin olduğu dizüstü bilgisayarların minimum 10 saat boyunca HD video oynatabileceği dile getirildi.

Günlük kullanım için üretilen bu çipler, bütçe dostu bilgisayar ve akıllı telefonlarda yer alacak. İnternet bağlantısının bir hayli güçlü olduğu yen nesil işlemcilerde 160 MHz kanallı 2×2 802.11ac Wi-Fi yer alacak. Eski nesile oranla 12 kat daha hızlı olan bu teknoloji, gigabit Ethernet bağlantısından bile daha hızlı internet sunabiliyor.