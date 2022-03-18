Intel'in Yeni İşlemcisi, AMD'nin En İyi İşlemcilerini %30 Oranında Geride Bıraktı

Intel'in yaklaşmakta olan en yeni ve en iyi işlemcisi Intel Core i9-12900KS henüz piyasaya sürülmedi ancak şanslı bir kullanıcı çipine ulaşmayı başardı ve karşılaştırma testlerine soktu.

Intel Core i9-12900KS'nin AMD'nin en iyi işlemcileriyle karşılaştırılması, Intel'in yeni işlemcisinin piyasaya sürüldükten sonra piyasadaki en iyi işlemci olabileceğini ve AMD'nin Ryzen 9 5950X'ini %30 oranında geride bıraktığını gösteriyor.

Intel Core i9-12900KS Siparişleri Gönderilmeye Başlandı

Intel'in yeni üst düzey işlemcisi Core i9-12900KS'nin piyasaya sürülmesine çok bir süre yok ancak bazı perakendeciler ambargoyu uygulamayıp siparişleri vaktinden önce gönderdi. Sonuç olarak, bazı müşteriler işlemcilerini resmî çıkış tarihinden önce alabildi. Böyle bir kullanıcı Seby9123, işlemciyi Cinebench R23 testinde kapsamlı bir şekilde test etti.

Temelde Core i9-12900KS, toplam 16 çekirdeğe (sekiz performans çekirdeği, sekiz verimlilik çekirdeği) ve 24 iş parçacığına sahip olan selefine oldukça benziyor. Bununla birlikte performans çekirdeklerinde sırasıyla 3.4 GHz ve 5.5 GHz'e ulaşan daha yüksek taban ve artırılmış saat hızlarına sahip. 5.5GHz sonucunun performans çekirdeklerinden sadece ikisi için geçerli olduğunu ve CPU'nun sekiz çekirdeğin tamamında 5.2GHz'e ulaştığını belirtmekte fayda var. Kıyaslar bunu doğruluyor ve ayrıca verimli çekirdekler artırıldığında 4.0GHz'e ulaşıyor ancak bu çekirdekler için bir temel saat hızından söz edilmiyor.

Intel Core i9-12900KS Test Sonuçları

Seby, karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını paylaştı ve Tom's Hardware, bunları yüksek kaliteli işlemci testlerinden oluşan veritabanıyla karşılaştırdı. Reddit kullanıcısı, 32-38-38-76'da DDR5-6200 çalıştıran bir bilgisayara sahipken, Tom's Hardware bilgisayarında zamanlamaları 36-36-36-72'ye ayarlanmış DDR5-4400 belleğe sahip. Testlerden bazıları, DDR4-3200 belleğe ve 14-14-14-36 zamanlamalarına sahip bir platform içeriyor ve üç platform da Windows 10 işletim sistemine sahip.

Core i9-12900KS ile selefi Core i9-12900K karşılaştırıldığında, DDR5 bellek çalıştırıldığında tek çekirdek performansında %6.7 ve çoklu çekirdek performansında %5.7'lik bir iyileşme görülüyor. AMD'nin mevcut en iyi işlemcisi Ryzen 9 5950X söz konusu olduğunda Intel'in hâkimiyeti çok daha belirgin. Core i9-12900KS, çok çekirdekli işlemlerde Ryzen 9 5950X'e karşı %9,2 ve tek çekirdekli görevlerde %29,6 gibi büyük bir farkla önde görünüyor.

Karşılaştırma sonuçları Intel Core i9-12900KS için iyiye işaret ediyor ancak üst düzey bir işlemciden zaten kimse daha azını beklemiyor olmalı. Üstelik AMD'nin hâlâ bir nesil geride olduğu düşünüldüğünde, Intel'in Ryzen 9 5950X'i geride bırakması pek de şaşırtıcı değil.