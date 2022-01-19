Intelly, İlk Etkinliğini Dubai'de Gerçekleştirdi

Dünyanın herhangi bir noktasında gayrimenkul fırsatına yatırım yapabilmek ister miydiniz? Tam da bu amaca hizmet eden blockchain tabanlı bir yatırım platformu olan Intelly, ilk etkinliğini Dubai'deki Palazzo Versace'de gerçekleştirdi. Platform, kullanıcıların devam etmekte olan konutlara, inşaat projelerine ve ticari mülklere yatırım yapabilmesine olanak sunacak.

Intelly Dubai'deki Palazzo Versace'de Yatırımcılarla Buluştu

Intelly kurucusu İsmet Taşçeken öncülüğünde 14 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen etkinliğe Tamindir.com'un kurucusu Caner Bayraktar da dahil olmak üzere; emlak, finans ve blockchain sektöründe yer alan iki yüzün üzerinde katılımcı katıldı.

Bu özel galada sektörün en büyük sorunlarından birisine yönelik sunulan eşsiz çözümün detayları aktarıldı. Ayrıca etkinlikte, Katar'ın önde gelen yatırım firmalarından birisi olan Al-Daar Investments ile yapılan ortaklık ve iş birliği de duyuruldu.

Al-Daar Investments Ülke Direktörü Halit Sönmez, Intelly'nin gayrimenkul yatırımlarına ve gelişmelerine yeni bir bakış açısı getirdiğini söylerken, projenin sektörde devrim yaratacak nitelikte olduğunu ve gelecekte iş birliklerini genişletmek istediklerini vurguladı.

Her düzeyden yatırımcıya mega gayrimenkul projelerine yatırım yapma fırsatı sunan Intelly, kurduğu başarılı iş birlikleri ile büyük takdir topladı. ICO'da halka açık satışlar 1 Ocak 2022 itibarıyla başladı ve 21 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.