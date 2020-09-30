İnteraktif Canlı Yayın Hizmeti Amazon Explore Hizmeti Başlatıldı

E-ticaret devi Amazon, müşterilere sunduğu hizmetler ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Amazon tarafından kullanıma sunulan yeni hizmet Amazon Explore, interaktif canlı yayın hizmeti olarak nitelendiriliyor. Peki, Amazon firmasının interaktif canlı yayın hizmeti üzerinden neler yapılabiliyor? Amazon firmasının yeni hizmeti ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Amazon Explore Hizmeti Nedir, Ne İşe Yarar?

Amazon'un kullanıcılara sunduğu yeni hizmet, herhangi bir kullanıcının bilgisayar üzerinden bir yemeğin nasıl yapıldığını kolaylıkla öğrenmesine, gerçekte görmek istediği yerleri tur rehberinin eşliğinde canlı olarak görmesine, kendin yap türündeki eğitim yayınları ile herhangi bir alandaki becerilerini geliştirmesine ve mağaza üzerinden satış danışmanı eşliğinde ürünlere göz atmasına ve dilediği takdirde satın almasına olanak sağlıyor.

E-ticaret devi Amazon'un kullanıcılara sunduğu interaktif canlı yayın hizmeti ile örneğin Kyoto'daki Nanzen-ji Tapınağı'nda sanal bir tura çıkabilir, Meksika'da füme balıklı taco yapmayı öğrenebilir, Peru'da 500 yıllık bir konağı gezebilir ve Costa'da kahve yapımı hakkında bilgi edinebilir ve hatta Tokyo'da şuşinin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Sanal turlarla dünyayı gezme, kendin yap türüne sahip eğitim videoları ile yeni beceriler kazanma, satış danışmanı eşliğinde canlı olarak alışveriş yapma gibi hizmetler sunan Amazon'un interaktif canlı yayın platformu şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilere yönelik bir platform ancak platformun zaman içerisinde diğer ülkelerde de faaliyetlerini sürdürmeye başlaması bekleniyor.

YouTube'da herhangi bir bölgenin tanıtımı için hazırlanan videoları izlemek başta olmak üzere dünyayı sanal olarak gezmenin çeşitli yolları bulunuyor ama e-ticaret devinin yeni platformunun diğerlerinden ayrıldığı önemli bir nokta var. Amazon'un yeni platformunda dünyayı keşfetme deneyimi Google Earth veya YouTube videolarından biraz daha farklıdır. Yeni platformda sizinle ilgilenecek bir tur rehberi bulunuyor. Bu da size oradaymışsınız hissini veriyor.

İnteraktif canlı yayın hizmeti şimdilik mobil uyumlu değil. Oturum başlatmak için bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Platformun desteklediği web tarayıcıları ise Chrome, Edge ve Safari. Hizmetten faydalanmak için çalışan bir mikrofona, kulaklık veya hoparlöre ve en az 5 Mbps veya daha kaliteli bir internet bağlantısına sahip olmak gerekiyor. İçeriklerin uzunluğu 30 ila 60 dakika arasında değişiyor ve kullanıcılara satın alındıktan sonra iptal etme seçeneği sunuluyor. Sanal tura başlamak için oturum açmak ve siparişler bölümünden oturum sayfasına geçmek yeterli oluyor.