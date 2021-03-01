İnternet Abone Sayısı En Hızlı Artan Şehirler Belli Oldu

Türkiye'deki internet abone sayısı özellikle yeni tip koronavirüs salgınından sonra oldukça hızlı bir şekilde arttı. 2020 yılında 2,5 milyon yeni kişi internet abonesi olurken toplam sabit internet abone sayısı ise 16,5 ila 17 milyon seviyesine kadar geldi. Peki, bu sayı en hızlı şekilde Türkiye'nin hangi şehirlerinde arttı?

Yeni tip koronavirüsle beraber vatandaşlar günün büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı. İlkokul, ortaöğretim, lise ve üniversiteler salgının belirli zaman aralıklarında salgından önceki yüz yüze eğitim modeli yerine uzaktan eğitim modelini takip etti ve öğrenciler, uzaktan eğitime katılmak için bu dönemde eskiden olduğundan daha çok internete ihtiyaç duymaya başladı.

Salgın sırasında Türkiye'de sabit internet aboneliği olan kişilerin sayısında önemli bir artış meydana geldi. 2020 senesinde 2,5 milyon yeni kullanıcı internet abonesi oldu. Sabit internet aboneliği olan kişilerin toplamdaki sayısı, 16,5 ila 17 milyon seviyesine kadar yükseldi. 2020, internet aboneliği artışında en çok artışın gerçekleştiği bir yıl oldu.

2020 yılına benzer şekilde 2021 yılında da internet aboneliği rağbet görmeye devam ediyor ancak artış hızı büyük ölçüde azaldı. Geçen yıla oranla çok daha az bir artış meydana gelmesi bekleniyor.

İnternet Abone Sayısı En Hızlı Artan Şehirler Neler? (2020)

Peki, salgın döneminde çok daha önem kazanan internet aboneliğinin en hızlı arttığı iller hangi iller oldu? İş ve eğitimin olmazsa olmaz parçalarından biri haline gelen internetin kullanım süresi ne kadara ulaştı? TurkNet'in konu hakkında gerçekleştirmiş olduğu çalışma, bu ve buna benzer sorulara cevap verdi.

2020 yılının kasım ila aralık ayını ve 2021 Ocak ayını içeren 3 aylık çalışmaya göre hane başı aylık trafik hacmi en çok Mardin'de (356 GB) görüldü. Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Isparta, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep 296 GB oldu. İstanbul 18. sıra yer aldı ve 281 GB. Ankara, 54. sırada 256 GB.

Şubat 2020 ile Şubat 2021 arasında oransal olarak en hızlı abonelik artışı şu şekilde: