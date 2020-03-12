İnternet Alışverişine Koronavirüs Dopingi

Koronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 258'e çıktı. Vatandaşlar e-ticaret siteleri üzerinden bir anda maske, kolonya ve dezenfektan gibi ürünler satın almaya başladı.

Koronavirüs Online Alışveriş Sitelerini Salladı

Koronavirüsü ülkemizde de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama sonrasında vatandaşlar kolonya ve dezenfektan almaya başladı. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli konu hakkında şu açıklamada bulundu:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Corona virüsünün yol açtığı panik, internet alışverişlerinde sıra dışı bir hareketliliğe yol açtı. 2 gündür gıda satışı yapan internet siteleri başta olmak üzere, kolonya markalarının web siteleri, hijyen ürünleri ve medikal ürün satışı yapan e-ticaret sitelerinde daha önce hiç rastlamadığımız bir yoğunluk var. Siteler özellikle kuru gıda ve kolonya siparişlerine yetişemediklerini aktarıyor. Hatta tekstil satışı yapan e-ticaret sitelerinde de bir canlanma oldu. Bunu da alışveriş merkezlerine gitmekten çekinen vatandaşların alışveriş kanallarını online’a yönelttiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bazı kalemlerin satış hacminde yüzde 300’e varan büyümeler olduğu görülüyor. Malesef böyle durumlarda ürünleri normal fiyatından daha yüksek fiyatlara satmak isteyen fırsatçılar da ortaya çıkıyor. Vatandaşların fiyat karşılaştırması yaparak satın alma kararı vermesi daha doğru olacaktır."

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Koronavirüsün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.