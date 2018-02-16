İnternet Alışverişlerinde Sahip Olduğunuz Hakları Biliyor Musunuz?

E-ticaret ağının gelişmesiyle birlikte, milyonlarca insan fiziksel mağazalara gitmek yerine internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ev dekorasyonundan giyime, teknolojiden kozmetiğe kadar binlerce ürün yelpazine sahip olan bu sektör, bazı sorunlarını da beraberinde getiriyor.

İnternetten aldığınız bir ürün ayıplı çıkarsa sorumlunun kim olduğunu biliyor musunuz? Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Tekin, böyle bir durumda tüketicinin koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firmanın bulunmadığı takdirde, kargo şirketinin de sorumlu olduğunu söylüyor.

Türkiye'deki nüfusun yüzde 60'ı internet kullanırken, 15 ila 20 milyon kişi ise internetten alışveriş yapıyor. Tekin, internetten alışveriş yapanların yüzde 80'inin mağdur olduğuna dikkat çekiyor. En fazla sorunun cep telefonu, ilaç ve kozmetik ürünlerinde yaşandığını söyleyen Tekin, ayıplı ürün vakalarında satıcı kadar kargo firmalarının da sorumlu olduğunu belirtti.

Tekin, "Bu ürünlerin, bir yerden bir yere nakil vasıta araçlarıyla aktarılması sağlanıyor. Bunu da kargo firmaları yapıyor. Bu kargo firmalarının da tabi ki bu ürünlerle ilgili ayıplarında sorumluluğu var. ‘Tüketici Kanunu’na göre, bir ürünü sağlayan, aktaran, dağıtımını sağlayan bütün firmalar birbirine müteselsil, birbirlerine kefiller ve dolayısıyla kargo firmaları da bu ürünlerle ilgili ayıptan sorumludurlar" ifadelerini kullandı.

Tüketicinin mevcut hakları çerçevesinde 14 gün içinde koşulsuz cayma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu cayma bildiriminin, iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirilmesi daha uygun olur. Dolayısıyla burada önemli olan, cayma bildiriminin yapılacağı adresin, firmanın gerçek adresi olup, olmadığıdır. ‘Ticaret Kanunu’nda internetten de dahi olsa firmaların adresleri, künyeleri yazılması gerekiyor; ama kötü niyetli firmalar, web sayfalarında bu bilgileri yazmıyor veya olmayan adresi yazıyorlar" dedi.

Böyle bir durumda tüketicilerin kargo firmasıyla iletişime geçmesi gerektiğini belirten Tekin, "Kargo şirketleri, bu firmayla ticari ilişki içindedir. Para alacak, fatura kesecektir. O nedenle mutlaka adresi vardır. Kargo şirketi, firmanın gerçek adresini vermekten imtina ediyor veya gizliyorsa. O takdirde tüketici, bütün haklarını kargo şirketinden talep etmek için hukuki yollara başvurabilir” diye konuştu.

14 günlük cayma süresiyle ilgili detayları paylaşan Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Tekin, "Cayma bildirimiyle ilgili firmanın web sayfasında bulunması gereken bilgilerde eksiklik varsa bu durum, ayıbın, hileyle gizlenmesini ortaya koyar ve burada zaman aşımı yoktur. 14 günlük süreye tüketicimiz bağlı değildir; çünkü firma, kötü niyetlidir" diyerek, bu sürenin yalnızca iyi firmalar için geçerli olduğunu söyledi.