Internet Archive Flash Animasyon ve Oyunları Saklayacağını Duyurdu!

Internet Archive, Flash Player ile yapılan animasyon ve oyunları diğer web siteleri gibi sonsuza kadar arşivinde tutacağını duyurdu. Herhangi bir web sitesinin herhangi bir zamandaki haline bakmak için kullanılan arşiv hizmeti, kurulduğu günden bu yana birçok internet kullanıcısının gönlünde taht kurmuştu. Site yönetimi, görünüşe bakılırsa şimdi de Adobe Flash Player kullanıcılarının gönlünde taht kurmayı amaçlıyor.

Internet Archive’den Flash Oyun ve Animasyonlara Destek

Internet Archive, 2020 yılının sonu gelirken Flash Player’ın fişinin çekileceğini hatırlayan kullanıcıları sevindirecek bir açıklama yaptı. İnternet arşiv servisinin yazılım yelpazesinde artık Flash animasyonlarını ve oyunlarını oynatmaya yardımcı olacak bir yazılım bulunuyor.

Archive’in blogunda yayımlanan yazıya göre Flash Player tabanlı animasyon ve oyunların desteklenmesinde Ruffle isimli bir Flash emülatörü kullanılacak. Kullanıcılar söz konusu emülatörü bilgisayarına indirebilecek ve böylece Flash destekli oyun ve animasyonları tıpkı eski günlerde olduğu gibi oynayabilecek. Üstelik internet kullanıcıları eski teknoloji tabanlı animasyonları görüntüleyebilecek, oyunları oynayabilecek.

Archive, Ruffle ile Flash’ın uyumluluğu %100 seviyesinin altında olsa da web tarayıcısında flash animasyonlarının ve oyunlarının büyük bir bölümünün kesintisiz bir şekilde oynatılabileceğini belirtiyor. İnternet arşiv servisi, kullanıcılara ayrıca arşivlenmiş Flash tabanlı ögelerin bir kütüphanesi sunuyor. “Software Library: Flash Showcase” isimli web sayfasını ziyaret ederek eski Flash oyun ve animasyonlarından hangilerini kesinlikle görüntüleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İnternet arşiv hizmetine göre Flash Player’ın fişi Adobe tarafından çekildikten sonra kullanıcıların herhangi bir şekilde Flash eklentisine ihtiyacı olmayacak. Emülatör, Webassembly'yi destekleyen tüm web tarayıcıları ile uyumlu bir biçimde çalışacak.

Adobe Flash Player’ın Fişi Neden Çekiliyor?

Macromedia, Flash’ı Adobe Flash olarak yeniden adlandıran ve Flash’ın kapasitesini yeniden yükseltmeye başlayan Adobe tarafından 2005 yılında satın alınmıştı. Flash daha sonralarında ise neredeyse tamamen bir işletim sistemi seviyesine gelmişti fakat Flash’a yapılan yenilikler sonrasında bazı sorunların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Geriye dönük uyumluluk, içerik oluşturucularının eskisi gibi ilgi duymaması, sosyal ağların ve platformların daha da yaygınlaşması gibi birçok nedenle Flash Player’ın ivmesi ani bir düşüşe geçti.

Adobe’nin Flash Player hizmeti bir hayli eski bir hizmet. Bir zamanlar internetin en çok ihtiyaç duyulan aracı çoğumuz için hala ilk günkü değerini korumaya devam ediyor. Peki, siz Flash’ın fişinin çekilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.