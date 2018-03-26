İnternet Bağımlılığı İçin Tedavi Merkezleri Açılabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon tarafından Türkiye’deki internet bağımlığı mercek altına alınırken, uzmanlardan internet bağımlılığı merkezleri açılması teklifi geldi.

Milenyumdan sonra hızla yayılmaya başlayan internet, günümüzde her eve girmeyi başarmış ve bunun sonucunda kendi bağımlılarını yaratmıştı. Günümüzde modern ülkelerde sıkça görülen internet bağımlılığı durumu, kimi bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek kadar ileri düzeye gelmişti. Bağımlılık durumunu aşabilmek için devreye giren psikiyatristler ise internet bağımlılığının düşünülen seviyeden oldukça yüksek olduğunu belirtmişlerdi.

İstanbul Mazhar Osman Ruh Sağlığı Hastanesi Sağlık Araştırma Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Klinik Sorumlusu Doçent Gül Karaçetin, internet bağımlılığının giderek yaygınlaştığını söyleyenlerden biri oldu. Karaçetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağımlılık Komisyonu tarafından görüşleri dinlenmek üzere meclise çağırılmıştı. Komisyona çeşitli bilgiler aktaran psikiyatrist, internet bağımlılığının Güney Kore ve Japonya'da halk sağlığı problemi olarak görüldüğünü ve hastaların yatırılarak tedavi edildiğini, İngiltere'de ise internet bağımlılığı kliniği kurulduğunu ifadelerini kullandı.

Gül Karaçetin, özellikle çocuk yaşta olanlar için oldukça ciddi sonuçlar doğurma ihtimali olan bağımlılık için “Öyle hastalarımız var ki 8-10 saat bilgisayarın başından kalkmıyor. İnternet nedeniyle saatlerce aç kalan çocuklar bile var. Türkiye'de de tedavi merkezleri açılabilir”dedi.