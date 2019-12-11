İnternet Balonları Hayatımıza Girmeye Başlıyor

Google'ın şirketi olan Alphabet Inc'in Loon isimli projesi hayata geçiriliyor. Kırsal ve uzak bölgelere İnternet erişimi sağlamaya çalışan Alphabet Inc, çok yakında yeni projesini devreye alacak.

Havadan İnternet Dağıtılacak!

Yeni proje ile birlikte kırsal bölgelere balonlar ile internet verilecek. Uganda Sivil Havacılık İdaresi, Loon projesine izin verdi. Alphabet Inc izinlerin ardından altyapı çalışmalarına başladı. Uganda hava sahasından Kenya'da bulunan kırsal bölgelere internet dağıtımının çok yakında başlanılacağı açıklandı.

Şirketin Ugandalı operatörler ile anlaşma yapması bekleniyor. Yasal izinlerin tamamlanması ile birlikte balonlar yüksek hızda internet dağıtacak. Stratosferde 18 ila 25 km yükseklikte balonlar yer alacak ve 4G hızında havadan internet kullanıcılara sunulmaya başlanılacak.

Havadan internet projesi ile birlikte internetsiz hiçbir yerin kalmaması amaçlanıyor. Alphabet Inc gelecek aylarda Loon projesini farklı ülkelerde de kullanıma sunabilir. Loon projesi sayesinde 2017 yılında Porto Riko'da 100 bin kişiye internet sağlanmıştı. Görünüşe göre, proje başarılı bir şekilde ilerliyor. İlerleyen günlerde neler olucak hep birlikte bekleyip göreceğiz.