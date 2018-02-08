İnternet Denetimine Büyük Tepki Geldi

Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar gerekçe gösterilerek RTÜK'ün internet yayınlarını da denetleyeceğini ve gerekli sansürlerin getirileceğini açıklayan hükümete İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız'dan tepki geldi. Yıldız "İnternet 21. yüzyılın en etkili ve vazgeçilmez iletişim platformudur. Hükümeti 21. yüzyıla davet ediyoruz” dedi.

Adnan Oktar ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yaşanan atışmadan sonra internet yayınlarına da elini atacak olan RTÜK'e büyük bir eleştiri yağmıştı. Bu eleştirilere bir yenisi de İYİ Parti'den geldi. Uzun süre Google merkezinde yöneticilik yapan ve şu anda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Taylan Yıldız, internetin sansürlenmesinin büyük bir yanlış olacağını ifade etti. Yıldız yaptığı açıklamada Türkiye’nin teknoloji üretmediği konusuna vurgu yaptı.

Bu konuda hükümeti sert bir dille eleştiren Genel Başkan Yardımcısı, günümüzde internetin kontrol altına alınmasının doğru olmadığını belirterek “İnternete hükümet denetimi imkansızdır. Bu mecrayı denetleyip kontrol altına almaya çalışmak, abesle iştigaldir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Yıldız açıklamasında ülkemize yurt dışından yayın yapan kanalları da şu şekilde dile getirdi: "Sosyal medya araçlarıyla yapılan bireysel yayınlar kontrol edilmek isteniyor. Yurt dışından yayın yapan TV'leri engellemek için de çatılardaki uydu antenlerini mi toplayacaksınız? Yaklaşan seçimler öncesinde bu yasa ile muhalif ve eleştirel seslerin kesilmesi mi amaçlanmaktadır?"

"Baskıcı Ülke Konumuna Gerileriz"

Ülkemizin basın özgürlüğünde bir hayli geride olduğunu söyleyen Yıldız, bu hamleyle ülkenin özgürlüğünü yitireceğini de belirterek “Sudan, Libya ve Suudi Arabistan gibi baskıcı ülkelerle aynı seviyeye düşeceğimize, bu ülkelere örnek olup, demokrasi dersi vermeliyiz. Özgürlüklerin kısıtlanması nitelikli beyinlerin yurtdışına göçüne neden olur ve bu Türkiye’nin geleceğine darbe vurmaktır” açıklamasını yaptı.