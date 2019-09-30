İnternet Destekli İlk Sarı Taksiler Dubai'de Kullanılacak

Dünyanın en teknolojik şehirlerinden bir tanesi olarak değerlendirilen Dubai, son dönemlerde bu özelliğini daha da artıracak. Şehirdeki taksilere wifi servisi verilecek. İşte haberimizin detayları.

"Expo 2020" etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Dubai, şehire gelecek olan turistlerin zorluk yaşamaması için bazı önlemler almaya karar verdi. Elbette bu önlemlerin başında internet hizmetleri ve seyahat planlaması bulunuyor.

İnternet destekli sarı taksiler her yerde olacak

Günlük hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız ve büyük bir ihtiyaç olan internet çoğunlukla çeşitli toplu taşıma araçlarında bulunmuyor. Bugüne kadar taksilerde ise hiç wifi kullanan olmadı. Dubai bunu tam tersine çevirmek istiyor.

Şehirdeki neredeyse her nokta yerleştirilecek wifi destek bölümleri ile birlikte, sarı taksilerde istediğiniz kadar internete girme imkanı ortaya çıkacak. Ayrıca sadece buralar değil aynı zamanda 500'den fazla toplu taşıma aracında da wifi hizmeti verilmesi planlanıyor.

Şehirde interneti kullanacak olan kişiler, aynı zamanda ücretsiz seyahat planlaması hakkından da yararlanabilecek. Böylece şehirde çok daha keyifli zaman geçirmeleri sağlanacak. Peki sizce Dubai aldığı önlemlerle etkinliğe hazır mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.