İnternet Devlerine İspanya Darbesi! Büyük Ceza Kesecekler

İspanya'da seçimden galip çıkan yeni sol koaliston hükumeti, hedefine internet devlerini koydu. Hükumet yetkilileri, başta Google olmak üzere Facebook, Amazon ve Twitter gibi şirketlere vergi getirmek için harekete geçtiler.

Google, Amazon ve Facebook gibi büyük şirketler, İspanya üzerinden büyük gelir elde etmelerine karşın 2017 yılında İspanya'ya sadece 24 milyon euro ödeme yapmışlardı. Bunun değişmesini isteyen yeni hükumet, yasalarda değişiklik yapacaklarını belirttiler.

İspanya'da Bakanlar Kurulu'nda alınan ve meclise gönderilen yasa tasarısında, küresel ölçekte en düşük ciroları 750 milyon Avro, İspanya içinde ise 3 milyon Avro olan internet şirketlerinden İspanya'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergi alınması öngörülüyor.

Maliye Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, basına yaptığı açıklamada, internet şirketlerine getirilmesi planlanan yeni verginin, "mevcut ekonomik gerçekliğe uyum sağlayan, daha adil bir vergi sisteminde ilerleme yolunda atılmış bir adım olduğunu" söyledi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dijital aktivitelere vergi getirme arzumuzu Amerikalı meslektaşlarımıza ilettik. Adalet ve eşitlik açısından bizim için önemli bir mevzu" dedi.

Laya, dijital vergiden dolayı ABD ile sorun yaşayan Fransa'nın yüzde 3'lük vergi oranını değiştirmediğini sadece uygulanmasını yıl sonuna kadar ertelediğini söyledi.