İnternet Dolandırıcılarının Hedefinde Sosyal Medya Var

İçinde bulunduğumuz dijital çağda her işimizi tek bir tıkla halledebiliyoruz. Gerek e-ticaret gerekse sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşması başka bir sorunu gün yüzüne çıkardı. Siber suç vakalarındaki artışa dikkat çeken uzmanlar, kullanıcıları uyarıyor. İşte her internet kullanıcısının dikkat etmesi gereken püf noktalar.

İnternet üzerinden yapılan sahte kampanyalar, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerin başında geliyor. Siber suçlular, her geçen gün yeni bir teknikle eğitim düzeyi fark etmeksizin her kesimden vatandaşı mağdur ederken, dolandırıcılar da e-ticaretten sosyal medyaya kadar birçok alana yayıldı.

Uzmanlar, kurumsal bilgileri kullanılarak ve internet siteleri taklit edilerek yapılan sahte kampanya kurgularına dikkat edilmesi gerektiğini söylerken, ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet sitesinden kontrol ve teyit edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Dolandırıcılık Senaryoları

Bununla birlikte, sahte indirim kuponları veya hediye çekleri kullanımı içeren "link"lerle, "Sosyal mühendislik" yöntemleri kullanılarak kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri elde edilmeye çalışılıyor. Uzmanlar, tehlikenin yalnızca sosyal medya olmadığına dikkat çekiyor. Dolandırıcıların sıkça başvurduğu senaryolardan bir tanesi de "Hesabınızdan/kartınızdan işlem gerçekleştirilmiş. İşlemi iptal etmek/iade almak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız." geliyor.

"Hesaplarınıza yurt dışından siber saldırı gerçekleştiriliyor. Hesaplarınıza bloke koymak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız", "Geriye dönük kredi/kredi kartı ücretlerini iade edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız" ve "Sigorta primlerinizi iptal edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız" şeklinde kullanıcılara iletilen mesajlar da diğer dolandırıcılık senaryoları olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, telefonda kendilerini polis, savcı ya da bankacı olarak tanıtan kişilere çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, "Tebrikler ödül kazandınız!" diyerek kişilerden banka bilgilerini isteyen şahıslara da dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, en fazla dolandırıcılık vakalarının başında bu gibi sahte mesajların olduğunu dile getiriyor.

"Dikkatli Ol Paylaşma" Kampanyası

Söz konusu dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Soner Canko, alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir sitelerin tercih edilmesi ve işlemlerin güncel antivirüs yazılımlarıyla korunan, güvenilir cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Canko, "SMS, e-posta, sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları üzerinden giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin" dedi.

Türkiye'nin, bankaların dolandırıcılık izleme ve önleme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanması sayesinde kartlı ödeme sektörü dolandırıcılığının önlenmesi konusunda dünyanın en iyi performans gösteren ülkelerinden biri olduğunu belirten Canko, BKM olarak "Dikkatli Ol Paylaşma" bilinçlendirme kampanyasıyla tüketicileri dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardıklarını ve bu yolla farkındalık yarattıklarını söyledi.