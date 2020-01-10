İnternet Dolandırıcılığına 1626 Yıl Hapis İstemi

İnternet mağazası üzerinden 162 farklı kişiyi dolandıran İsmail A. isimli kişi mahkeme karşısına çıktı. 162 kişi için ayrı ayrı dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kalan İsmail A. için 1626 yıl hapis istendi.

Diyarbakır'da yaşayan ve bir internet sitesi üzerinden online satış yapan bir çeteyi çökerten polis ekipleri, çetenin başındaki ismin İsmail A. olduğunu belirlemişlerdi. İsmail A'nın da yer aldığı 12'si tutuklu 73 sanık hakkında 9'ar yıldan 1626'şar yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 73 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/örgüte üye olmak", "bilişim yoluyla dolandırıcılık" ve "bilişim yoluyla hırsızlık" suçlarından hazırlanan 325 sayfalık iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İnternet sitesine koydukları ürünlerin paralarını alan ancak ürünleri göndermeyen İsmail A. ve ekip üyeleri, on binlerce liralık gelir elde ettiler.

Sanıkların, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamlarıyla çekiliş ve para puan gibi vaatlerle müştekilere sundukları sahte linkin tıklanmasıyla gizli hesap bilgisine ulaştıkları anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Müştekilerin kendi bankasının resmi internet sitesi zannedip bankacılık işlemlerine ilişkin şifrelerini ve kişisel bilgilerini girdiği, bu şifreleri ve kişisel bilgileri elde eden şüphelilerin müştekiye ait banka hesaplarına bilişim yolu ile ulaşarak hesaplarında bulunan parayı istedikleri hesaba aktararak veya kredi kartlarından yüklü miktarda harcamalar yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık suçuna konu paraların Diyarbakır'daki ATM'lerden çoğunlukla nakit çekildiği veya belirli bazı iş yerlerinde POS cihazı üzerinden harcandığı belirlendi."

Teknik dinleme sonucu suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A'nın örgüt yöneticileri ve üyeleri ile banka hesap kartı temin edilmesi, yatan paraların çekilmesi ve harcanması gibi örgüt faaliyetlerine ilişkin suç içerikli görüşme yaptığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık İsmail A'nın ifadesinde son bir yılda suç eylemlerine karıştığı, işin risklerini anlattığı kişilerin kabul etmeleri halinde kartlarını kullandığı, üyelerine hesaba aktarılan paranın yüzde 10'u oranında kar payı verdiğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/üye olmak", "bilişim yoluyla dolandırıcılık" ve "bilişim yoluyla hırsızlık" suçlamasıyla yargılanacak sanıklardan suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A. ve 4 örgüt yöneticisi hakkında 500'er yıldan 1626'şar yıla kadar, örgüte üye 68 sanık hakkında da 9'ar yıldan 243'er yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.