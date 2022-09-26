İnternet Dolandırıcılığında Zarardan Artık Banka Sorumlu Tutulacak

İnternet dolandırıcılığının hızla arttığı günlerde en çok merak edilen bu tip suçların ne kararlarla sonuçlanacağı yönünde. Yargıtay, internet dolandırıcılığı sonrası bankadaki parasını kaybeden kişilerin zararından artık bankaların sorumlu olduğuna karar verdi.

Karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nden geldi. Son dönemde artan internet dolandırıcılığı vakalarıyla ilgili üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı kanıtlanmadıkça dolandırıcılık sonrası kaybedilen paranın tamamından banka sorumlu tutulacak.

Kararın dayandığı sebep ise güvenlik tarafında. Yargıtay bankaların hesaplardaki paranın güvenliğini sağlamaları gerektiğini ve müşterilerin bakiyelerinden sorumlu olduklarını düşünüyor.

Karar Eskişehir'de Yaşanan Bir Olay Sonrası Alındı

Kararın alınmasındaki emsal niteliği taşıyan olay da Eskişehir'de yaşandı. Özel bir bankanın Eskişehir şubesinde davacı adına bir hesap açıldı ve davacıdan habersiz para transferi gerçekleştirildi. Davacı kendi bilgisi doğrusunda bu işlemlerin yapılmadığını ve uğradığı zararın faiziyle kendisine ödenmesini istediğini belirtti.

Bunun üzerine banka suçlamaları reddetse de Yargıtay'ın kararı suçlunun banka olduğu yönünde oldu.

Gelecekteki internet dolandırıcılığı vakalarında bu karar emsal kabul edilecek, bu nedenle bankaların güvenliğini artırması bekleniyor.