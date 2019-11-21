İnternet Dolandırıcılığından Hapse Atıldı Ama Uslanmadı

Nijerya’da internet dolandırıcılığı nedeniyle hapis yatan bir makhum ile ilgili bir gerçek, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Hope Olusegun Aroke isimli mahkum, hapishanede olduğu süre boyunca insanları internet üzerinden en az 1 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Aroke, internet üzerinden insanları dolandırdığı için bundan yaklaşık yedi yıl önce Nijerya’da 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Malezya'dan Nijerya'ya dönüşünde yakalanan Aroke, o günden bu yana yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuluyordu. Hapishanede olduğu süre boyunca sık sık hasta olduğunu söyleyerek hastaneye gitmesine izin verilen Aroke, hastaneye gitmek yerine karısı ve çocuklarıyla buluşuyordu.

Dışarıda olduğu sürelerde internet kullanan ve takma isim ile iki banka hesabı açan Aroke'nin bu dönemde lüks arabalar ve evler satın aldığı söyleniyor. Aroke'nin ayrıca para transferi yapmak için de karısı adına açılan sahte bir banka hesabını kullandığı anlaşıldı.

Aroke’nin hastaneye gitmek yerine dışarıda nasıl serbestçe dolaştığı ise araştırılıyor. Nijerya'da büyük bir tartışma yaratan olayda kimi insanlar Aroka'nın para karşılığında hapishanede çalışan kişilerden yardım aldığını düşünüyor. Bunun nedeninin ise Nijerya’daki hapishanelerde çalışan görevlilerin düşük maaşlar almalarından kaynaklandığı düşünülüyor.