İnternet Erişimine Sahip Olan İşletme Sayısı Açıklandı

Türkiye Genelinde Değerlendirildiğinde internet erişimine sahip olan işletme sayısı son dönemlerde çok büyük bir gelişim gösterdi. Özellikle de bu erişime sahip olan kuruluşların neredeyse her sektörden olması, sonuçlara ayrı bir değer kazandırıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, internete erişim oranı, çalışan sayısı ile oranlandığında ortaya umut verici rakamlar çıkıyor. Bunlar içerisinden 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94.2, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97.8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99.4 seviyeleri yakalandı. Böylece son 10 yılda maksimum başarı elde edilmiş oldu.

İnternet erişimine sahip olan işletme sayısı

Bu tür firmaların %92.5 gibi bir bölümü 2020 yılında internete erişimde sabit genişbant bağlantı kullanmayı tercih etti. Sabit genişbant internet erişimine sahip olan girişimlerin abone oldukları en yüksek internet bağlantı hızları ise tahmin edilenden çok daha fazla.

Bunlardan %10.0’unun 10 Mbit/s hız altında, %28.1’inin 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet sağlayabildiği biliniyor. Web sitesi sahiplik oranı, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde, 2020 yılında bir önceki yıla göre 2.2 puan artış gösterdi ve böylece önemli bir başarı yakalanmış oldu.

Tek gelişme web sitelerinde ve internet alanlarında olmadı. Aynı zamanda ücretli bulut bilişim kullanımı 2020 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yaklaşık olarak %14.1 seviyelerine kadar yükselmeyi başardı. 2018 yılında ise bu oran %10.1 seviyelerine kadar düşmüştü. Peki bu tablo hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.