Internet Explorer 11 Kullanıcıları için Kötü Haber: Destek Verilmeyecek!

Microsoft, Windows 10 ile birlikte Internet Explorer’ın daha modern ve gelişmiş versiyonu Edge tarayıcıyı tanıtmıştı. Hala Internet Explorer tarayıcıyı kullananlar var. Yazılım devi, Internet Explorer 11 kullanıcıları kötü haberi paylaştı. IE 11’i destek sona eriyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Microsoft, Internet Explorer 11 Desteğini Kesiyor!

Microsoft, günümüzde hala hatrı sayılır kullanıcısı olan Internet Explorer için desteğin Ağustos 2021’de sona ereceğini duyurdu. Microsoft’un Internet Explorer tarayıcısını Windows’tan kaldırmayacağı, bunun yerine tarayıcı desteğini sona erdireceğini belirtmek gerekiyor. Şirketin açıklamasına göre, ilgili tarihten sonra kullanıcılar Internet Explorer üzerindeen Microsoft 365 uygulamaları ve servislerine (hizmetlerine) bağlanamayacaklar. Bu kullanıcılar için yeni Microsoft 365 özellikleri kullanılabilir olmayacak ve belirli özellikler düzgün çalışmayacak.

Internet Explorer 11 desteğinin kesilmesi demek, kullanıcıların tarayıcıyı web sitelerini ziyaret etmek için kullanabilecekleri ancak Microsoft’un 365 hizmetleriyle entegrasyonunun bozulabileceği ve kullanıcıların artık güncelleme beklentisine girmemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Internet Explorer oldukça kötü bir üne sahip bir web tarayıcı olduğundan Microsoft Edge adında yepyeni bir internet tarayıcısını kullanıma sundu. Chromium platformu üzerine yeniden inşa edilen Edge, çıkış yaptığı günden bu yana bir sürü güncelleme aldı, çok gelişti ancak özünde Google’ın Chrome tarayıcısına benziyor ancak Microsoft’un kendi araçları ve özellikleri var.