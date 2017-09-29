Internet Explorer'da Büyük Güvenlik Açığı

Microsoft'un efsane internet tarayıcısı Internet Explorer'da büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Güvenlik araştırmacısı Manuel Caballero tarafından keşfedilen açık, kullanıcıların adres çubuğuna yazdığı her şeyi sızdırıyor.

Internet Explorer'da web sitelerinin adres çubuğuna yazılanları görmesini sağlayan bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu durum, girilen adreslerin ve arama terimlerinin bir bilgisayar korsanı veya kötü niyetli bir web sitesi tarafından ele geçirilebileceği anlamına geliyor.

Güvenlik açığı Internet Explorer tarayıcısının son sürümünde görüldü ve Microsoft bu konu hakkında henüz bir güncelleme yayınlamadı. Güvenlik araştırmacısı Manuel Caballero tarafından keşfedilen açığın tarayıcı üzerinde bir kullanıcı tarafından görünmesi ise neredeyse imkansız.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Caballero, "Açıkça ifade etmek gerekirse, adres çubuğuna yazılmış olan her metin, her ne olursa olsun saldırganlar tarafından erişilebiliyor" dedi. Bunun yanında Caballero, saldırıların nasıl gerçekleşebileceğine dair de bir konset video hazırladı:

Microsoft ise konuya dair bir açıklama yayınladı. Şirket, "Windows'un bildirilen güvenlik açıklarını araştırma ve etkilenen cihazları olabildiğinde çabuk bir şekilde güncelleme taahhütü vardır. Standart politikamızı uygulayacak ve çözümler sunacağız" ifadelerini kullandı.