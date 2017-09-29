  1. Tamindir
  2. haber
  3. Güvenlik
  4. Internet Explorer'da Büyük Güvenlik Açığı

Internet Explorer'da Büyük Güvenlik Açığı

Internet Explorer'da Büyük Güvenlik Açığı
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay Güvenlik

Microsoft'un efsane internet tarayıcısı Internet Explorer'da büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Güvenlik araştırmacısı Manuel Caballero tarafından keşfedilen açık, kullanıcıların adres çubuğuna yazdığı her şeyi sızdırıyor.

Internet Explorer'da web sitelerinin adres çubuğuna yazılanları görmesini sağlayan bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu durum, girilen adreslerin ve arama terimlerinin bir bilgisayar korsanı veya kötü niyetli bir web sitesi tarafından ele geçirilebileceği anlamına geliyor. 

Güvenlik açığı Internet Explorer tarayıcısının son sürümünde görüldü ve Microsoft bu konu hakkında henüz bir güncelleme yayınlamadı. Güvenlik araştırmacısı Manuel Caballero tarafından keşfedilen açığın tarayıcı üzerinde bir kullanıcı tarafından görünmesi ise neredeyse imkansız.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Caballero, "Açıkça ifade etmek gerekirse, adres çubuğuna yazılmış olan her metin, her ne olursa olsun saldırganlar tarafından erişilebiliyor" dedi. Bunun yanında Caballero, saldırıların nasıl gerçekleşebileceğine dair de bir konset video hazırladı:

Microsoft ise konuya dair bir açıklama yayınladı. Şirket, "Windows'un bildirilen güvenlik açıklarını araştırma ve etkilenen cihazları olabildiğinde çabuk bir şekilde güncelleme taahhütü vardır. Standart politikamızı uygulayacak ve çözümler sunacağız" ifadelerini kullandı.

Hangi İnternet Tarayıcısı Daha Hızlı? YAZILIM Hangi İnternet Tarayıcısı Daha Hızlı?

Tarihte Bugün: Internet Explorer Tanıtıldı TEKNOLOJİ Tarihte Bugün: Internet Explorer Tanıtıldı

Microsoft Edge Tarayıcı Bugün Tam 330 Milyon Cihazda Aktif YAZILIM Microsoft Edge Tarayıcı Bugün Tam 330 Milyon Cihazda Aktif

ETİKETLER: internet explorer güvenlik açığı

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10'un Windows 7 işletim sistemleri için geliştirilen önizleme sürümü sürümü. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11 (Windows 7)
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11'in Windows 7 kullanıcıları için sunulan Yayın Önizleme Sürümü'dür. ÜCRETSİZ
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kuran-ı Kerim
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kur'an-ı Kerim sayesinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e nerede olursanız olun internete ihtiyaç duymadan erişebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Wear Internet Browser Wear Internet Browser
Wear Internet Browser Wear Internet Browser, tüm Android Wear akıllı saatlerle uyumlu internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 9 (Windows 7) Internet Explorer 9 (Windows 7)
Internet Explorer 9 (Windows 7) Internet Explorer 9 sürümünde HTML5 ve CSS3 desteği ve fark yaratacak hızıyla iddialı olan Microsoft, Windows 7 kullanıcılarının web deneyimini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. ÜCRETSİZ
101 Okey - İnternetsiz 101 Okey - İnternetsiz
101 Okey - İnternetsiz 101 Okey - İnternetsiz, adından da anlayacağını üzere Android cihazlarınızda internet olmasa bile okey oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 8 (XP) Internet Explorer 8 (XP)
Internet Explorer 8 (XP) Yeni özellikleri, geliştirilmiş güvenlik seçenekleri, hızlandırılmış yapısı ile keyifli bir web gezintisi sunmayı amaçlayan dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Internet Explorer'ın 8 sürümü tam karşınızda. ÜCRETSİZ
Internet Turbo Internet Turbo
Internet Turbo Internet Turbo sayesinde internet bağlantınızın performansını ve hızını %300'lere kadar arttırabilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR