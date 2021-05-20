Internet Explorer Desteği Ne Zaman Bitecek?

Internet Explorer desteğinin sona ereceği tarih belli oldu. Microsoft Edge, Microsoft'un Windows 10 için tercih ettiği tarayıcı olduğundan beri fişi çekilmesi planlanan Explorer için yolun sonu göründü. Microsoft'un blog yazısında tarayıcının hangi Windows sürümünde ne zaman sona ereceği listelendi.

Internet Explorer Desteği Yakında Sona Eriyor

Microsoft, Internet Explorer'ın masaüstü sürümünün fişini çekmek için hazır görünüyor. 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Explorer 11 kullanımdan kaldırılacak ve geçtiğimiz gün yayımlanan blog yazısına göre Windows 10'un birçok sürümünde verilen destek sona erecek.

Şirket, yayımlamış olduğu blog yazısında 2015 yılında piyasaya sürdüğü Edge tarayıcısına şu ifadeleri kullanarak atıfta bulundu:

"Microsoft Edge, Internet Explorer'dan daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir göz atma deneyimi sunmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda önemli bir sorunu da ele alıyor: Eski web siteleri ve uygulamalarla uyumluluk."

Microsoft'un açıklamasından anlaşılabileceği üzere Edge'de IE modu bulunuyor. Bu mod, Explorer tabanlı sitelere ve uygulamalara doğrudan Edge'den erişmenize olanak sağlıyor.

Explorer'ı destekleyen Windows sürümlerinde desteğin ne zaman sona ereceğini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Windows 10 Kurumsal 20H2: 9/5/2023

Windows 10 Kurumsal 2004 14/12/2021

Windows 10 2019 LTSC: 9/1/2029

Windows 8.1: 10/1/2023

Windows 7 (ESU): 10/1/2023

Windows Server 20H2 (SAC): 10/5/2022

Windows Server 2004 (SAC): 14/12/2021

Windows Server 2019 (LTSC): 9/1/2029

Windows 10 IoT 20H2: 9/5/2023

Windows 10 IoT 2004: 14/12/2021

Windows 10 IoT 2019 LTSC: 9/1/2029

Windows Server IoT 2019: 9/1/2029

Internet Explorer Desteği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıdan Internet Explorer'a verilen destek hakkında en çok sorulan soruları yanıtlarıyla beraber bulabilirsiniz.

1. 2029'dan sonra IE desteğini uzatma hakkımız var mı?

Hayır. IE, belirli işletim sistemleri ile sınırlı olmak üzere en az 2029 yılına kadar desteklenmeye devam edecek. Microsoft desteğe son verilecek son tarihten bir yıl önce kullanıcıları uyaracak.

2. Internet Explorer 11 masaüstü cihazlardan kaldırılacak mı?

Hayır, IE modunun çalışabilmesi için IE 11 sisteminin kullanılması gerekiyor. IE 11 masaüstü uygulaması cihazlardan kaldırılmayacak ancak 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırıldığında kalıcı olarak devre dışı bırakılacak.

3. iexplorer.exe cihazlardan kaldırılacak mı?

Hayır ama kullanıcı tıklarsa IE 11 değil Microsoft Edge açılacak.

4. Internet Explorer 11 15 Haziran 2022'de kaldırıldıktan sonra Internet Explorer tabanlı siteler Microsoft Edge'de otomatik açılacak mı?

Internet Explorer tabanlı siteleri açmak için IE modunu kuruluş ya da bireysel olarak etkinleştirmeniz gerekiyor.

5. Microsoft, 15 Haziran 2022'den sonra destek uzatma taleplerini kabul edecek mi?

Hayır. Microsoft, hiçbir kullanıcının belirlenen tarihten itibaren IE 11 kullanmasına izin vermeyecek.