Internet Explorer'ın Kapatılması Japonya'da İşleri Kaosa Çevirdi

Microsoft, aylardır Internet Explorer için ölüm çanlarının yaklaştığının bilgisini veriyordu ancak görünüşe göre Japonya'daki birçok işletme bunu dikkate almadı. Geçtiğimiz günlerde 27 yıllık ömrünün sonuna gelen ve emekliye ayrılan Internet Explorer'ı Japonya merkezli şirketlerin hâlâ yarısının kullandığı ortaya çıktı. Nikkei'ye göre bu şirketlerin çoğu Internet Explorer'ın kapatılacağından haberdar olsalar da tarayıcıdan kopamadıkları için başka tarayıcılara geçiş yapmadılar.

BT sağlayıcısı Keyman's Net, bu yılın başlarında Japon şirketleri hakkında bir anket yaptı ve birçoğunun, müşterilerinin siparişleri işlemek için kullandığı sistemler nedeniyle Internet Explorer'ı kullanmaya zorlandığını tespit etti. Bazıları tarayıcıyı çalışanların katılımı ve harcamaları gibi şeyleri halletmek için de kullanıyordu. Ankete katılanların beşte birinden fazlasının, işlerini Microsoft Edge veya Google Chrome gibi alternatif tarayıcılara nasıl taşıyacaklarına dair bir planı yoktu.

Anketin genel sonuçlarına bakıldığında Japonya'nın %49'u tarayıcıyı hâlâ iş için kullandıklarını söylerkeni, %20'si ise Internet Explorer'dan nasıl ayrılacaklarından emin olmadıklarını söyledi.

Japonya Devlet Kurumları Tarayıcı Geçişini Sağlayamıyor

Sorun, şirketlerin ötesinde devlet kurumlarına kadar uzanıyor ve raporun notlarına göre özellikle bu değişimi ele almakta devlet kurumları fazlasıyla yavaş kalıyor. Örneğin bir rapora göre Japonya Emeklilik Hizmeti çevrimiçi başvurularıyla ilgili bildirimler, Edge'deki IE Modunda görüntülenebiliyor. Bu mod en az 2029 yılına kadar desteklenecek, bu nedenle modern tarayıcılarla uyumlu olmayan web sitelerine birkaç yıl daha erişilebilirlik sağlanacak. Microsoft'un yaklaşık 27 yıl sonra IE desteğini resmi olarak sona erdirmesinin, kuruluşların birlikte hareket etmelerini ve hizmetlerinin Edge, Chrome, Firefox ve diğer tarayıcılarda da çalışmasını sağlamasını umuyoruz.

Daha da ilginç olan bu durumun yalnızca Japonya ile sınırlı kalmıyor oluşu. Bir araştırma, Windows 10 cihazlarının %47'sinin hâlâ tarayıcı olarak Internet Explorer kullanması nedeniyle güncellenmesi gerekeceğini iddia ediyor. Bu, dünyadaki ofislerde ve diğer işyerlerinde kullanılan milyonlarca PC'ye eşdeğer.

Microsoft, ilk olarak Ağustos 2020'de Windows 10 ve Microsoft 365'te Internet Explorer 11'i aşamalı olarak kullanımdan kaldırma planlarını duyurdu ve o zamandan beri yazılım için hizmetleri kademeli olarak geri çekiyordu. Son olarak geçtiğimiz günlerde tarayıcının desteğini tam anlamıyla sona erdirdi.