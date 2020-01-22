Internet Explorer Kullanıcıları Bilgisayarından Olabilir!

Microsoft geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Internet Explorer kullanıcılarını tehdit eden yeni bir güvenlik açığı hakkında duyuru yaptı.

Kritik Güvenlik Açığı

Günümüzde Internet Explorer kullanıcılarının sayısı oldukça az gözükebilir. Ancak sayılara vurduğumuzda halen ciddi bir kitlenin kullanıma devam ettiğini görüyoruz. Eğer Internet Explorer kullanan bu küçük kitlenin içerisindeysiniz bazı sorunlarla karşı karşıyasınız demektir. Bu arada neden hala Internet Explorer kullanıyorsunuz?

Söz konusu tarayıcıya ait 9, 10 ve 11 sürümlerini etkileyen bu yeni güvenlik açığı, görünüşe göre yakın bir zamanda çözüme kavuşturulmayacak. Microsoft, tespit edilen güvenlik açığı hakkında şu bilgilere yer verdi:

"Güvenlik açığından faydalanan bir saldırgan oturum açan kullanıcı ile aynı haklara sahip olabilir. Oturum açan kullanıcı yönetici yetkilerine sahipse, saldırgan etkilenen sistemin denetimi ele geçirebilir. Böylece saldırgan programlar yükleyebilir, verileri görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Kendisine tam kullanıcı haklarına sahip yeni hesaplar oluşturabilir."

Nasıl Korunabilirsiniz?

Kendinizi güvende tutmak için yapabileceğiniz ilk şey Internet Explorer'ı kaldırmak olacaktır. Eğer kullanmakta ısrar edecekseniz sağduyularınıza ihtiyacınız olacak. Öncelikle güvenmediğiniz ve sertifikalandırılmamış internet sitelerini ziyaret etmeyin. Konu hakkında bilgi sahibi olmadığınız bağlantılara tıklamayın.

Ya da bunlara gerek duymadan hemen aşağıdan bir internet tarayıcısı seçebilir, problemleri geride bırakabilirsiniz.