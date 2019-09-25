Internet Explorer Kullanıcıları Büyük Tehlike Altında

Bugünlerde hemen hemen herkes Chrome, Firefox ve Safari gibi internet tarayıcılarını kullanıyor olsa da, hala Internet Explorer kullanmaya devam eden küçük bir kitle bulunuyor. Ortaya çıkan yeni bir güvenlik açığı Internet Explorer'ı kullanmayı hemen bırakmanız gerektiğini işaret ediyor. Ayrıca, neden hala Internet Explorer kullanıyorsunuz?

Pazartesi günü açıklama yapan Microsoft, Internet Explorer'da bulunan kritik bir güvenlik açığı hakkında bazı detaylar paylaştı. Tarayıcının uzaktan kod yürütme kısmında bulunan bu açık, kötü niyetli kişilerin oldukça kolay bir şekilde bilgisayarınıza sızmasına ve tüm bilgisayarınıza erişim sağlamasına olanak sunuyor. Evet, tüm bilgisayarınıza.

"Geçerli kullanıcı yönetici kullanıcı hakları ile oturum açtısa, güvenlik açığından yararlanan bir saldırgan söz konusu sistemin denetimini ele geçirebilir." diyen Microsoft, "Bir saldırgan daha sonrasında program yükleyebilir, verileri görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Ya da tam kullanıcı haklarına sahip yeni hesaplar oluşturabilir." diye ekledi.

Microsoft, bu güvenlik açığı için ilginç bir adım atarak, sizin tarafınızdan manuel yüklenmesi gereken bir düzeltme yayınladı.

Hala bu sohbeti yapmamalıydık, ama işte buradayız. Son zamanlarda Internet Explorer'ı silmek için pek çok nedeniniz bulunuyor. Eklenen son olayla birlikte hala Internet Explorer kullanıyorsanız, gerçekten durmanız gerekir.