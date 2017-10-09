  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. İnternet Haberciliğinde Artırılmış Gerçeklik Devri Başlıyor

İnternet Haberciliğinde Artırılmış Gerçeklik Devri Başlıyor

İnternet Haberciliğinde Artırılmış Gerçeklik Devri Başlıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
YORUM YAZ

Artırılmış Gerçeklik (AR) yavaş yavaş hayatımızın her alanına girmeye başladı. Önce Snapchat filtreleri, sonra Pokemon Go oyunu derken AR çılgınlığı aldı başını gitti. Fakat son gelişme, artırılmış gerçekliğin artık çok daha başka bir alanda kullanılacağını gösteriyor. Quartz, NASA'nın uzay gemisi Cassini'yi AR teknolojisi ile haberlerin içine ekledi. Bunun ne anlama geldiğine gelin hep birlikte bakalım.

Son olarak iPhone 8 ve iPhone X’te gördüğümüz artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi, yalnızca eğlence için kullanılmayacak. Quartz.com, artırılmış gerçeklik teknolojisini gazetecilikte denemeye hazırlanıyor. İyi de nasıl?

Quartz’ın gazetecilikte uygulayacağı AR teknolojisi, haberlere 360 derecelik bir bakış açısı kazandıracak.  Haberin içinde bahsedilen bir obje veya bir konu AR sayesinde cep telefonunuzun kamera uygulamasıyla istenilen yüzeye görsel olarak yansıtılabilecek. Sadece görmekle kalmıyor aynı zamanda istediğiniz şekilde objeyi 360 derece görüyorsunuz. Objeyi kendinize yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Böylece haberdeki metnin üç boyutlu halini de deneyim edebiliyorsunuz. 

Quartz AR’n gazetecilikte kullanılmasının ilk örneklerinden birini NASA’nın Cassini uzay gemisini üç boyutlu yansıtmakla başladı. Quartz Bot Studio’nun başında bulunan John Keefe Niemanlab’e yaptığı açıklamada, “İnsanlar artık haberleri daha iyi anlatacak. Gözlerinde canlandırdıkları konuların birebir üç boyutlu yansımasını görebilecekler” dedi.

New York Times, ve USA Today gibi kurumlar haberde VR uygulaması üzerine çalışmalar yapıyorlar, ancak maliyetler ve VR cihazlarının henüz yaygınlaşmaması AR’ı daha ön plana çıkarıyor.

iPhone ve iPad İçin En İyi Artırılmış Gerçeklik (AR) Oyunları OYUN iPhone ve iPad İçin En İyi Artırılmış Gerçeklik (AR) Oyunları

15 Temmuz, Dünyanın En Büyük Sanal Gerçeklik Projesi ile Anlatılacak TEKNOLOJİ 15 Temmuz, Dünyanın En Büyük Sanal Gerçeklik Projesi ile Anlatılacak

Sanal Gerçekliğin Geleceğini Pornografi Belirleyecek TEKNOLOJİ Sanal Gerçekliğin Geleceğini Pornografi Belirleyecek

ETİKETLER: snapchat VR iphone x gazetecilik Artırılmış gerçeklik (AR)

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası
Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası, popüler tır sürme simulasyonu ETS 2'nni tamamen bitirilerek kaydedilen oyun dosyasıdır. ÜCRETSİZ
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite silinen veya kaybolan fotoğraf, dosya, bölüm ve çok daha fazlasını kurtarabileceğiniz yararlı bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu
Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu, ETS 2 için geliştirilmiş bir oyun modudur ÜCRETSİZ
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur ÜCRETSİZ
Start Menu 8 Start Menu 8
Start Menu 8 Start Menu 8 en başarılı Windows 8 başlat menüsü ekleme programlarından biridir ÜCRETSİZ

YORUMLAR