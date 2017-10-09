İnternet Haberciliğinde Artırılmış Gerçeklik Devri Başlıyor

Artırılmış Gerçeklik (AR) yavaş yavaş hayatımızın her alanına girmeye başladı. Önce Snapchat filtreleri, sonra Pokemon Go oyunu derken AR çılgınlığı aldı başını gitti. Fakat son gelişme, artırılmış gerçekliğin artık çok daha başka bir alanda kullanılacağını gösteriyor. Quartz, NASA'nın uzay gemisi Cassini'yi AR teknolojisi ile haberlerin içine ekledi. Bunun ne anlama geldiğine gelin hep birlikte bakalım.

Son olarak iPhone 8 ve iPhone X’te gördüğümüz artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi, yalnızca eğlence için kullanılmayacak. Quartz.com, artırılmış gerçeklik teknolojisini gazetecilikte denemeye hazırlanıyor. İyi de nasıl?

Quartz’ın gazetecilikte uygulayacağı AR teknolojisi, haberlere 360 derecelik bir bakış açısı kazandıracak. Haberin içinde bahsedilen bir obje veya bir konu AR sayesinde cep telefonunuzun kamera uygulamasıyla istenilen yüzeye görsel olarak yansıtılabilecek. Sadece görmekle kalmıyor aynı zamanda istediğiniz şekilde objeyi 360 derece görüyorsunuz. Objeyi kendinize yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Böylece haberdeki metnin üç boyutlu halini de deneyim edebiliyorsunuz.

Quartz AR’n gazetecilikte kullanılmasının ilk örneklerinden birini NASA’nın Cassini uzay gemisini üç boyutlu yansıtmakla başladı. Quartz Bot Studio’nun başında bulunan John Keefe Niemanlab’e yaptığı açıklamada, “İnsanlar artık haberleri daha iyi anlatacak. Gözlerinde canlandırdıkları konuların birebir üç boyutlu yansımasını görebilecekler” dedi.

New York Times, ve USA Today gibi kurumlar haberde VR uygulaması üzerine çalışmalar yapıyorlar, ancak maliyetler ve VR cihazlarının henüz yaygınlaşmaması AR’ı daha ön plana çıkarıyor.