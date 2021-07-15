Japonya'da 319 Terabit ile İnternet Hız Rekoru Kırıldı

Japonya'nın 319 terabitlik internet hız rekoru dudak uçuklattı. Asya ülkesinden bilim insanları, internet için önemli bir bilgi devrimiyle karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Uluslararası Optik Fiber İletişim Konferansında sunulan bir makaleye göre, Japonya'daki mühendisler saniyede 319 Terabit (Tb/s) veri iletim hızına ulaşarak en hızlı internete ulaşmayı başardı. Yeni rekor, 3000 km daha uzun bir fiber hattında yapıldı ve en önemlisi, günümüz kablo altyapısı ile uyumlu.

Bu iletim hızının ne kadar hızlı olduğunu karşılaştırmak isterseniz, 2020'de kırılan 178 Tb/s'lik önceki rekorun neredeyse iki katı. NASA'da ise nispeten daha yavaş olan 400 Gb/sn kullanılıyor.

319 terabitlik internet hız rekoru dudak uçuklattı

Japonya'daki rekor, halihazırda kurulan fiber optik altyapıyla (birkaç gelişmiş eklenti de var) gerçekleştirildi. Araştırma ekibi, standart çekirdek yerine, verileri ileten kablolarda dört çekirdek kullandı. Sinyaller, aynı anda birkaç dalga boyuna bölünerek (WDM) iletildi. Daha fazla veri taşımak isteyen araştırmacılar, nadiren kullanılan bir bant daha ekledi ve çeşitli optik amplifikasyon teknolojileri ile mesafeyi uzattı.

Koruyucu kaplama dikkate alındıktan sonra dört çekirdekli optik fiber, standart tek çekirdekli fiberle aynı çapa sahip. Bu, yeni yöntemin mevcut altyapıya entegre edilmesinin önceki teknik revizyonlardan çok daha kolay olacağı anlamına geliyor.

Yani Japon bilim adamları, 2020 rekorunu geçmekle kalmadılar aynı zamanda modern fiber optik altyapıya kolayca entegre edilebilen yeni bir teknik çözüm de yarattılar.

Japonya'nın Birincil Ulusal Bilgi ve İletişim Araştırma Enstitüsü (NICT) açıklamasında geniş bantlı, uzun mesafeli iletim sistemleri geliştirmeye devam edeceklerini ve çok çekirdekli yapıların ve diğer yeni SDM yapılarının iletim kapasitesini nasıl daha da artıracağını araştıracaklarını belirtti. Ayrıca iletim menzilini okyanus ötesi mesafelere genişletmek için çalışacaklarını da ekledi.

Türkiye'nin her yerine fiber ne zaman gelecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından Türkiye'nin internet haritası detaylandı. Teknolojinin günümüz dünyasında bütün sektörler açısından rekabet yarattığını söyleyen Sayan, "Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması." dedi.

Finansal hizmetler, oyun teknolojisi, sağlık hizmetleri, üretim, medya ve eğlence gibi birçok alanda fiber internete ihtiyaç duyulduğunu aktaran Ömer Fatih Sayan, bu anlamda yerli ve küresel şirketlerle kullanıcı ihtiyaçlarına göre hizmet sunacaklarını söyledi.